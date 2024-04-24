«Седую ночь» сыграли на вокзале «Новосибирск-Главный»

Новосибирец сыграл на вокзале «Новосибирск-Главный» «Седую ночь» певца Юрия Шатунова.
Фанат Шатунова использовал рояль, который стоит зимнего сада в зале ожидания на втором этаже.
На предоставленном видео можно рассмотреть, как несколько ожидающих своего поезда пассажиров, слушали композицию. Виртуоза помимо автора видео, снимают еще несколько человек.
Напомним, что рояль вновь начал радовать глаз и слух жителей Новосибирска не так давно. В январе 2024 года он на некоторое время пропадал из зала ожидания вокзала.
Источник фото: Новосибирск с огоньков в Телеграм
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