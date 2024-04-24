«Спасти не смогли»: 13-летний школьник умер после тренировки под Новосибирском

Трагедия с учеником школы № 9 произошла в городе Татарске Новосибирской области. На тренировке по волейболу одному из учеников стало плохо. Работники учебного заведения вызвали скорую помощь и мальчика госпитализировали в местную больницу.
Врачи пытались реанимировать 13-летнего пациента, но не смогли. У ребенка остановилось сердце. Официальную причину смерти назовет судмедэксперт.
– По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.
Автор фото: Алена Пятенок.
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