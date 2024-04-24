«Спасти не смогли»: 13-летний школьник умер после тренировки под Новосибирском

Трагедия с учеником школы № 9 произошла в городе Татарске Новосибирской области. На тренировке по волейболу одному из учеников стало плохо. Работники учебного заведения вызвали скорую помощь и мальчика госпитализировали в местную больницу.

Врачи пытались реанимировать 13-летнего пациента, но не смогли. У ребенка остановилось сердце. Официальную причину смерти назовет судмедэксперт.