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В Омской области будут искать неучтенные леса

  • 18/01/2023, 13:02
заросшие поля
В том числе на заросших колхозных полях.

Бывшие колхозные поля, которые заросли лесами, будут в 2023 году искать в 15 российских регионах. Неучтенные леса c большой вероятностью могут выявить в Башкирии и Омской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

В этом году работы по выявлению заросших лесом полей будут проведены на территории 15 субъектов, общая площадь обследования составит 118,8 млн га. Самые масштабные по площади будут проведены в Амурской области, в Республике Коми и в Хабаровском крае.

— Однако здесь площадь земель сельхозназначения не более 9% от площади регионов, соответственно шанс найти неучтенные леса невелик. А вот в Башкортостане и Омской области, где доля сельхозугодий достигает 57% площади региона, такие находки более чем вероятны, — говорится в сообщении.

Работы проведут 85 полевых бригад Рослесинфорга из 33 региональных филиалов за исключением пограничных с Украиной регионов, где работы в этом году выполняться не будут.

В прошлом году Рослесинфорг начал работы по второму циклу госинвентаризации лесов. Это позволит провести анализ зарастающих земельных участков для оценки потенциала ведения лесного хозяйства на таких участках. Работы проводились в 27 регионах, где обнаружено 13,2 млн га заросших лесом полей. Как сообщалось ранее, площадь заросших лесом земель сельскохозяйственного назначения может оказаться в пять раз больше, чем учитывает государственная статистика.

В 2022 году правительство РФ уточнило правила использования «сельскохозяйственных» лесов — штрафа можно избежать если до 1 октября 2023 года или в течение двух лет с момента оформления права собственности правообладатель заявит об этом в Россельхознадзор.

Отметим, что по данным Контрольно-счетной палаты, в Новосибирской области за 2022 год удалось сократить площадь неиспользованной пашни на 74 тыс. га — с 924 до 853. Почти половину этой площади — 450 тысяч га — возможностями региона в оборот вернуть в любом случае не удастся: они заросли лесами и кустарником.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Читоркин назначен заместителем председателя правительства Иркутской области.

Фото с сайта природоохранной прокуратуры Республики Алтай

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Россия Омская область

Теги : лес колхозные поля земельные участки


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