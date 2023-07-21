Начались съемки молодежного сериала о киберспорте «Политех»

Начались съемки комедийного сериала под рабочим названием «Политех» (12+) о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом. Производством сериала для Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») и СТС занимаются компания Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

12-серийный проект пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфире канала СТС.

По сюжету школьнику Глебу (Александр Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы.

Часть съемок проходит в действующем учебном заведении — филиале МГТУ «Станкин» в подмосковном Егорьевске. С разрешения администрации в интерьере появились советские парты, вычислительная техника начала девяностых и другие предметы, а экстерьером экранного колледжа стало бывшее общежитие преподавателей.