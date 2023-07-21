Начались съемки молодежного сериала о киберспорте «Политех»

Начались съемки комедийного сериала под рабочим названием «Политех» (12+) о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом. Производством сериала для Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») и СТС занимаются компания Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
12-серийный проект пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфире канала СТС.
По сюжету школьнику Глебу (Александр Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы.
Часть съемок проходит в действующем учебном заведении — филиале МГТУ «Станкин» в подмосковном Егорьевске. С разрешения администрации в интерьере появились советские парты, вычислительная техника начала девяностых и другие предметы, а экстерьером экранного колледжа стало бывшее общежитие преподавателей.
«Принято считать, что колледж — это учебное заведение, куда идут учиться только в крайнем случае. Наш сериал развеет мифы о средних специальных учебных заведениях и, надеемся, восстановит их статус», — говорит Константин Маньковский, генеральный продюсер Black Box Production.
«Кем быть — один из первых взрослых вопросов, с которыми сталкивается каждый подросток. Так как киберспорт в нашей стране признан официальным видом спорта, в этой сфере тоже можно строить карьеру. История героев сериала «Политех» поможет привлечь внимание подростков и родителей к тем возможностям, которые открывает в том числе и среднее профессиональное образование», — уверен Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink.
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Фото предоставлено рекламодателем
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