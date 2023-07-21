Произошел пожар в металлическом ангаре с дизельным топливом на Затулинке в Новосибирске

Пожарные МЧС России поступило сообщение о пожаре на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Загорелось металлическое здание, внутри находились цистерны с дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области

— К прибытию пожарных существовала угроза распространения огня на соседние склады, — говорится в сообщении.

Предварительно площадь пожара составила 60 квадратных метров. Два человека получили ожоги. Их госпитализировали.

Не так давно власти Крыма готовили временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов из зоны, прилегающей к загоревшемуся полигону. Первые сообщения о пожаре появились в СМИ утром 19 июля. По сведениям Аксенова, из-за происшествия перекрыта трасса «Таврида». Информации о пострадавших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что пожилые супруги погибли на пожаре в селе Верх-Ича.