Начальник информационно-аналитического управления уходит из мэрии Новосибирска

Из новосибирской мэрии уходит Кирилл Наконечный — начальник информационно-аналитического управления городской администрации. О своём решении он сообщил на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. Его последний рабочий день запланирован на 10 января.

— Чем буду заниматься дальше, расскажу после отпуска. А пока есть понимание, что сфера моих профессиональных интересов — выборные, информационные кампании, PR и GR, организация обратной связи, — рассказал Наконечный.

В мэрии Наконечный руководил управлением, которое занималось анализом и прогнозированием социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе, а также оценивало деятельность администрации. В своем обращении в мессенджере Кирилл Наконечный отмечает, что управление всегда стремилось реагировать на общественные запросы и вносить изменения не только в информирование, но и в саму организацию работы мэрии. На этой должности Наконечный проработал 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что кадровые перестановки, которые произошли в Новосибирской области в 2024 году. Новосибирск пережил масштабные изменения в системе управления.