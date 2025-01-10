В суд направлено уголовное дело о мошенничестве с маткапиталом в Новосибирске

Четырёх человек отправили под суд в Новосибирске по обвинению в двух преступлениях о мошенничестве при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Сумма ущерба составила более 820 тысяч рублей.

Следствие установило, что две жительницы региона, получив сертификаты на материнский капитал, решили его обналичить путем участия в мошеннической схеме. Они обратились в кредитный потребительский кооператив в Новосибирске, где были составлены фиктивные документы на получение займа на строительство жилого дома в сумме, равной средствам маткапитала.

— При этом улучшать свои жилищные условия женщины не планировали, а в результате преступных действий при содействии членов потребительного кооператива намеревались получить на руки наличные средства, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Обвиняемые приобрели в Мошковском и Черепановском районах два земельных участка по заниженной стоимости. После обращения к руководству кооператива, им выданы фиктивные займы на всю сумму материнского капитала.

В 2021 году года жительницы области предоставили в пенсионный фонд заявления с ложными сведениями об улучшении жилищных условий согласно которым в адрес кооператива были перечислены деньги в сумме более 800 тыс. рублей. Эти средства в дальнейшем женщины обналичили.

Прокурор Железнодорожного района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Программа материнского капитала будет действовать до 2030 года включительно. С февраля 2025 года он составит более 676 тысяч рублей на первого ребёнка. На второго и последующих детей сумма пособия превысит 893 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала, что более 300 новосибирских семей построили дома с привлечением маткапитала. На эти цели направлен 131 миллион рублей.