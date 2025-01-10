Суперлига проводит проверку инцидента с новосибирским «Сибиряком»

Российская Суперлига проведёт служебное расследование по факту проявления дискриминации в отношении игрока команды «Норильский никель» Нандо в матче 14-го тура чемпионата России по футзалу с «Сибиряком».

В ходе игры Нандо был вынужден покинуть поле из-за оскорблений, которые бросали ему болельщики «Сибиряка».

— Суперлига заявляет о нулевой толерантности к проявлению любых признаков дискриминации в отношении игроков любого клуба, — говорится в сообщении организации.

В рамках разбирательства по ситуации, сложившейся во время матча в Новосибирске, будут запрошены документы от официальных лиц, изучены позиции клубов-участников матча. Также будет проведена служебная проверка.

Нандо — 37-летний бразильский футболист, выступающий за различные российские команды с 2012 года. Он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка страны и один раз — Межконтинентального кубка. В составе сборной России Нандо стал серебряным призером чемпионата Европы 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что чемпионат и первенство по ездовому спорту пройдет в Новосибирской области. Соревнования пройдут 11 января.