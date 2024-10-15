В Новосибирской области директора МКУ оштрафовали из-за ям на дорогах

Прокуратура добилась штрафа для руководителя управления благоустройства и хозяйственного обеспечения города Татарска за ненадлежащее содержание дороги и неисполнение требований прокурора.

Нарушение выявили после проверки на переулке Дорожный города Татарска.

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения нормативов содержания автомобильной дороги: дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, колейности глубиной более 15 см.

— Прокурором в отношении директора МКУ возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф на сумму 20 тысяч рублей, — говорится в сообщении прокуратуре Новосибирской области.

Кроме того, в ходе проверки было выявлено, что учреждение не приняло меры по устранению ранее выявленных прокурором нарушений в содержании дорог. В связи с этим в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

В настоящее время все ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия завершены, все нарушения устранены в полном объеме.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу департамента мэрии Константина Васильева обвиняют в том, что он не исполнял судебные решения о приведении автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры Новосибирска в нормативное состояние.