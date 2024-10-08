Дело экс-главы департамента мэрии Новосибирска Константина Васильева поступило в суд

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело экс-начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, чиновник перечислил МУП «Метро МиР» 48 млн рублей в счет предоставления субсидии для разработки проектно-сметной документации для строительства дороги по улице Доватора к Плющихинскому жилмассиву. В дальнейшем, зная, что работы не выполнены, подписал отчет о целевом и эффективном использовании субсидии, содержащем недостоверные сведения. Следствие полагает, что своими действиями чиновник нанес ущерб городскому бюджету в размере 48 млн рублей.

В начале года местный житель подал в отношении бывшего чиновника жалобу в прокуратуру о том, что строительство дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский» не ведется. После проверки по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина Васильева был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Константин Васильев до 20 октября находится в СИЗО.

— Кроме того, с октября 2021 года по декабрь 2023 года бывший чиновник, будучи осведомленным о наличии вступивших в законную силу судебных решениях о приведении автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры Новосибирска в нормативное состояние и неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, умышленно бездействовал, — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 80 млн рублей.

В мае мэрия Новосибирска подала иск в суд о взыскании с МУП «Метро МиР» 48 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска предложил разделить департамент транспорта на две структуры.