Рыбаки спасли мужчину, более двух месяцев дрейфовавшего на лодке в Охотском море

В Охотском море спасли 46-летнего Михаила Пичугина, который 9 августа вместе со своим братом и 15-летним племянником отправился на надувном катамаране «Байкат 470» в поход из Хабаровского края на Сахалин. С собой у путешественников был запас воды и продуктов, спальные мешки, тёплая одежда и палатки.

Как рассказали «Базе» близкие Михаила, туристы отправились на Шантарские острова, чтобы посмотреть на китов. Спустя некоторое время связь с туристами прервалась, о чём родственники пропавших сразу сообщили в экстренные службы. Они считают, что спасатели довольно халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли.

Поисками пропавших мужчин занимались более месяца, но безуспешно. Не исключали версию, что лодка могла перевернуться и потонуть вместе с людьми. 27 августа поиски в Охотском море вели сразу два вертолёта МЧС в нескольких направлениях. Всего было обследовано около 440 кв. км. Однако поиски не дали результатов.

Всё это время близкие пропавших без вести мужчины не теряли надежду на чудо. Полторы недели назад они приехали на Сахалин, арендовали лодку и осматривали побережье Амурского лимана.

Только спустя 67 дней после исчезновения путешественников пропавшую лодку обнаружили рыбаки на судне «Ангел» в акватории около села Усть-Хайрюзово, в 23-х километрах от берегов Камчатки. Из трёх человек выжил только Михаил. В лодке обнаружили тела его старшего брата и племянника.

За время скитаний Михаил похудел на 50 килограммов. Сейчас он доставлен в больницу.

Восточное межрегиональное СУТ СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело находится на контроле у Дальневосточной транспортной прокуратуры.

— Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия с маломерным судном, следовавшим от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о гибели жительницы Новосибирска после крушения парусной яхты в Чёрном море. Трагедия произошла в районе Геленджикской бухты. При проверке документов у собственника парусника, лицензии на осуществление коммерческой деятельности у него не оказалось. СК возбудил уголовное дело.