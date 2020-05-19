Начальника участка по сбору металлолома судят за нарушение правил охраны труда, повлекшем смерть человека

В прокуратуре Кировского района г. Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Кировского участка ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, с мая по август 2019 года начальник участка, игнорируя запрет на прием и переработку военного металлолома, давал указание подчиненным сотрудникам закупать и складировать его. В результате на территории пункта приема металла было складировано не менее 77 тонн отходов.

— 16 августа 2019 года рабочие участка, исполняя указание начальника, стали сортировать металлолом. В ходе выполнения работ на бетонное покрытие упал и взорвался неустановленный в ходе предварительного следствия предмет. В результате один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в соббщении.

Отмечается, что уголовный кодекс предусматривает за вышеуказанное преступление наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

Обвиняемый вину признал.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд г. Новосибирска.

Фото: Юлия Данилова