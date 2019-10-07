Начальником ГУ Минюста России по Новосибирской области назначен Дмитрий Павин

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с новым начальником Главного управления Минюста России по Новосибирской области Дмитрием Павиным, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что Дмитрий Павин видит главной своей задачей дальнейшее укрепление эффективного взаимодействия между руководством региона и Министерством юстиции России.

Напомним, что предыдущий начальник минюста по Новосибирской области Виктор Храбров сейчас занимает аналогичную должность в Приморском крае.

Дмитрий Павин родился 24.02.1976 г. в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция»; кандидат юридических наук. С июля 2002 г. проходит службу в органах юстиции. С октября 2014 г. – начальник ГУ Министерства юстиции РФ по Свердловской области. В октябре 2019 г. назначен начальником ГУ Минюста РФ по Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области