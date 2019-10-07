«Ростелеком» создает интеллектуальную систему для АПК

— Мы разрабатываем макет цифрового профиля для АПК. С его помощью можно будет собирать и анализировать информацию с датчиков, измеряющих влажность и температуру почвы. На наш взгляд, система будет интересна сельхозпроизводителям в определении характеристики почвы, на которой они работают, — сообщил корреспонденту InfoPro54 руководитель направления департамента прикладных проектов ПОА «Ростелеком» Виталий Хомич.

Напомним, эта разработка входила в экспозицию компании, представленную на форуме «Технопром-2019».

— Вся собранная с датчиков информация аккумулируется в цифровом профиле сельхозпроизводителя. Она будет доступна фермеру — для принятия управленческих решений, то есть позволит ему переместить точку принятия решений из поля в офис, — говорит Хомич. — В перспективе информация, собранная с помощью датчиков, будет востребована в индексном страховании и банковском кредитовании для кредитного скорринга сельхозпроизводителей.

Сейчас датчики, собирающие информацию, уже выпускаются в промышленном объеме и используются аграриями в центральной части России. В Сибири такой практики пока нет. Однако в пяти регионах округа, в том числе в Новосибирской области, внедряются отдельные компоненты цифровой платформы. В частности, выдаются субсидии аграриям.

— Система позволяет в электронном виде подать документы на господдержку, сдать отчетность, подписать соглашение и получить платеж в зависимости от показателей, — поясняет представитель компании ООО «Инфосервис» — разработчика системы — Алексей Шовкун.

Он подчеркивает, что в системе собираются и хранятся все данные отчетов, что позволяет госструктурам оперативно анализировать результаты деятельности сельхозпредприятий и оценивать эффективность мер господдержки. Напомним, за внедрение этой «Цифровой платформы сельхозкооперации» Новосибирская область в сентябре 2019 года признана победителем всероссийского конкурса «ПРОФ-ИТ.2019».

— Когда в систему и цифровой профиль фермера начнет поступать информация с «умных» устройств, аналитика может увеличиться. В перспективе данные будут поступать в профиль автоматически, без участия агрария. Также автоматически, на основании собранных данных и численных показателей, без дополнительных документов и затрат времени фермер будет получать положенную ему в зависимости от результатов проделанной работы господдержку, — добавил Шовкун.

Виталий Хомич не исключает, что в полном формате система будет готова к внедрению в 2020 году. Он считает, что использование цифровых технологий позволит сделать бизнес в АПК более прозрачным и увеличить его эффективность.

— По оценкам наших коллег из научного сектор, за счет цифровизации АПК можно поднять урожайность на 80% с гектара. Ни для кого не секрет, что после распада СССР эффективность ведения сельского хозяйства в нашей стране очень сильно упала, мы до сих пор не можем наверстать потерянное, выйти на показатели того времени, — добавил Хомич.

В планах «Ростелекома» и «Инфосервис»: завести в систему данные агрохиманализа, которые будут собираться и анализироваться в режиме онлайн. С их помощью фермер сможет подтверждать без дополнительных тестов и документов, что выращенная им продукция экологически чистая, а также выставлять ее на продажу с соответствующим сертификатом.

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