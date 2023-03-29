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Инновационному жилмассиву «СмартСити» дали юридический старт

  • 29/03/2023, 19:23
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инновационный жилмассив СмартСити в Новосибирске
Это второй масштабный проект комплексного развития территории, который запускается в регионе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал  постановление о комплексном развитии незастроенной территории в рамках I этапа проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». Документ опубликован на сайте правительства региона.

канатный транспорт в Смарт Сити

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В рамках первого этапа планирует освоить участок площадью 1386776,2 кв. м, расположенный на ул Тимакова. Предельный срок реализации проекта комплексного развития территорий — 2035 год. Курировать «СмартСити-Новосибирск» будет «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Судя по приложению к постановлению, на территории «СмартСити» разрешено строить частные и блокированные дома (от 15 до 30 тыс кв метров), средне- и многоэтажные дома (не более 300 тыс кв метров), размещать объекты для выращивания сельскохозяйственных культур и для разведения декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, а также парки. Также в список разрешенных входят объекты социальной сферы, спорта, гостиницы (не более 1000 номеров), технологические, промышленные, агропромышленные парки и бизнес-инкубаторы, объекты для обеспечения научной деятельности и для проведения научных изысканий, исследований и разработок. В поселке планируется создание торгово-выставочного центра и транспортно-пересадочного узла.

Документом ограничена максимальная высотность зданий в «СмартСити» —18 этажей. Предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка варьируется в зависимости от назначения участка — от 0,4 до 2. Также прописаны требования по количеству машино-мест.

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Новый новосибирский «СмартСити» рассчитан на 20-25 тысяч человек

Напомним, ранее сообщалось, что «СмартСити» займет участок в 803 га. В него войдет часть Академгородка и наукограда Кольцово. На территории «СмартСити» планировали разместить инновационный научно-технологический центр с особым правовым режимом, индустриальный парк и технопарк, служебный кампус, IT-городок, внедренческую зону для инновационных компаний. Первую очередь планировалось сдать к 2024 году, завершение проекта было намечено на 2035 год.

В марте в регионе выставили на торги первый масштабный проект КРТ — жилмассив «Клюквенный». Роад-шоу проекта прошло в начале марта.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что для запуска проекта «Смарт Сити» нужен волшебный пендель. 

Иллюстрация из мастер-плана размещенного на сайте Минстроя Новосибирской области

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Рубрики : Инновации Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Проект СмартСити Комплексное развитие территории инновационный жилмассив в Новосибирске


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