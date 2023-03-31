Бизнес попросили не давать поводов для проверок

Бочка меда

― В прошлом году из плановых проверок мы исключило более 4,5 тысячи мероприятий, 1,5 тысячи отклонены при согласовании проектов планов на текущий год. По внеплановым мероприятиям в прошлом году прокуратура отклонила более 63%, в этом ― уже 70%. На четверть сократилось количество прокурорских проверок бизнеса, ― сообщил на конференции «ЗаБизнес: рейтинг регионов Новосибирская область» прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

― Мы пересматриваем ведомственные приказы, касающиеся надзора за соблюдением прав предпринимателей. Прокуроры разных уровней должны не просто наладить диалог с бизнесом, но и повысить эффективность этого взаимодействия, чтобы мы получали из регионов сигналы, которые могли бы изменить федеральное законодательство, направленное на улучшение ведения бизнеса в регионах и стране, ― подчеркнул он.

В целом по России, по словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей генеральной прокуратуры РФ Артема Кононенко, в 2022 году были отклонены 230 тысяч проверок деятельности хозяйствующих субъектов.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков сообщил, что в 2022 году на территории области были выявлены 138 экономических преступлений, совершенных в отношении субъектов предпринимательской деятельности. В 2022 году ущерб по оконченным уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности составил около 2 млрд рублей. Арестовано имущество на сумму более 2,5 млрд, возмещенный ущерб составил около 100 млн рублей.

― Особое внимание уделялось проведению оперативно-розыскной деятельности в отношении предпринимателей. В прошлом году проведено 31 оперативно-розыскное мероприятие, обследование помещений, зданий и сооружений в отношении субъектов предпринимательской деятельности. В каждом случае руководством главка давалась оценка обоснованности мероприятий, принимались меры по исключению вмешательства в гражданско-правовые отношения хозсубъектов, изъятию предметов, которые не относятся к предмету проверки, ― говорит Кульков. ― На постоянном контроле находилась проверка обращений предпринимателей о нарушении их прав. За 2022 год поступили 98 обращений, только в 2 случаях подтвердились факты нарушений, допущенных сотрудниками. Фактов неправомерного уголовно-правового преследования в отношении предпринимателей, незаконного возбуждения уголовных дел, в 2022 году не выявлено.

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Виталий Зарипов рассказал, что основной состав преступлений, с которыми работает управление, это налоговые, невыплата зарплаты и незаконная игорная деятельность.

― В части нарушений налогового законодательства мы стабильно уже который год возбуждаем около 60 уголовных дел. Ни по одному делу никаких репрессивных мер в отношении бизнеса не предпринимается, ― говорит Зарипов. ― Напомню, сейчас произошло смягчение для бизнеса в части налоговых преступлений: если предприниматель возместил недоимку, ущерб и пени, то освобождается от ответственности. 15 марта принят федеральный закон, определяющий новые смягчения по налоговым преступлениям, так что с нашей стороны никакого давления на бизнес нет.

Онлайн-опрос проведен АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» на конференции в Новосибирске.

Все представители правоохранительных и надзорных органов отметили, что для открытого диалога с предпринимателями используют общественные советы, в которые входят представители бизнеса, проводят личные приемы с предпринимателями. В том числе в районах. В следственном комитете есть горячая линия для обращения предпринимателей по поводу давления на бизнес. В 2022 году ни одного обращения на эту линию не поступило.

Ложка дегтя

Оценивая работу надзорно-правовых органов в регионе, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в основном все достаточно благополучно, нет перегибов «палочной системы», когда силовики стараются проверить бизнес, так как им нужна отчетность. Однако проблемы есть, но они связаны с тем, что проверяющие стали заложниками системы.

― У нас действует мораторий на проверки, но вместо них сейчас массовым явлением стали профилактические визиты. С точки зрения трудозатрат для предпринимателя это одно и то же, ― говорит губернатора. ― Вторая проблема — надзорные и правоохранительные органы обязаны отрабатывать заявления граждан и общественных организаций, но во многих регионах, в том числе в Новосибирской области, присутствуют группы граждан и общественных организаций, которые этим пользуются профессионально. Их можно называть по-разному ― лоббисты, экстремисты, шантажисты, ― но они инициируют жалобы, на основании которых проводятся внеплановые проверки. У нас есть примеры, когда действия надзорных органов при этом явно избыточны. Не всегда коллеги могут разобраться, какие цели преследует гражданин, но госмашина действует по закону — и предприниматель попадает под жесткий прессинг.

Генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко подтвердила, что эксперты платформы слышат подобные истории по разным регионам России. По ее словам, контрольно-надзорные проверки часто превращаются в доследственные, в том числе на основании анонимных заявлений.

Александр Бучман в ответ отметил, что российский бизнес сегодня не готов исполнять законодательство, и мораторий на проверки дает предпринимателям возможность нарушать его, что в первую очередь отражается на населении.

― Для этого профилактические визиты и созданы, чтобы проверить, действительно ли есть нарушение закона или обращение ― это попытка передела бизнеса, заказ. Мы не можем не проверять информацию, если поступает сигнал о том, что некачественно кормят детей, есть нарушения в продуктовом магазине или кафе, если существует какая-то угроза жизни населению, ― говорит областной прокурор. ― Если полностью исключить проверку обращений, то наступит хаос. Недобросовестные бизнесмены вообще перестанут соблюдать закон. Мы и наши коллеги и так сейчас связаны мораторием по рукам и ногам. К примеру, МЧС лишен возможности провести проверку поджигателя полей без санкции прокуратуры.

― В любом случае перед возбуждением уголовного дела и перед тем, как кого-то арестовывать, мы долгое время думаем, как сохранить предприятие и руководителя. Мы просим вернуть денежные средства, но предприятия сидят и ждут, а как только начинаем возбуждать уголовные дела ― сразу и погасили. Никто из предпринимателей не пришел к нам и не сказал: «Вот мой компьютер, бухгалтерия ― посмотрите». Все начинают сжигать, прятать в подвалах, забывать где находится, ― комментирует Александр Бучман. ― Также возникают вопросы по «маски-шоу» (Этот вопрос на конференции поднял президент МАРП Сергей Карпекин. ― Ред.). Недавно пригласили человека, без «маски-шоу», и практически тут же поймали его чуть ли не на границе с Беларусью. Мы знаем немного больше, чем понимает общественность, видим ситуацию изнутри. Но любое уголовное дело в отношении руководителя предприятия, предпринимателя сегодня обсуждается на совещаниях многократно. Еще раз, наша главная задача — сохранить предприятие и руководителя, но при этом еще и не допустить хищения денежных средств. Нельзя бесконечно выделять деньги на одно и то же. Да и те же особняки, в которые мы приходим, они тоже на что-то построены.

Что делать?

Кроме того, основываясь на собственной практике, Бучман отметил, что нарушает законодательство чаще всего малый бизнес. Чем крупнее бизнес, тем меньше у него таких нарушений, тем более тщательно он отслеживает соблюдение всех нормативов и законов.

Элина Сидоренко предложила бизнесу активнее защищать свои права и при их ущемлении обращаться в надзорные и правоохранительные органы, общественные объединения, в том числе на платформу «ЗаБизнес». При этом она напомнила, что юридическая наука зиждется на трех китах: право, ответственность и обязанность. По ее словам, некоторые предприниматели слышат только первое слово и забывают об остальных. В результате добросовестный бизнес расплачивается за перегибы нечистоплотных коллег.

Александр Бучман подчеркнул, что обязывает всех подчиненных четко объяснять предпринимателям — за что их привлекают к ответственности.

― Я уверен, что со стороны бизнес-сообщества ситуация постепенно меняется, так как количество нарушений сокращается. Но я бы хотел обратиться к бизнесу: не нужно давать поводов, нужно работать открыто, честно, ― говорит Андрей Бучман. ― Я требую от своих прокуроров, чтобы они четко говорили предпринимателям, какие у них нарушения, что они должны устранить, как и в какой срок, а не просто ставили бизнес перед фактом: у вас есть нарушения.

Андрей Травников предложил участникам конференции подумать о том, что делать с мораторием на проверки бизнеса.

― Он не может продолжаться вечно. В 2020-2022 годах, когда вводился этот мораторий, предполагалось, что он поможет бизнесу, который лихорадочно выстраивает новые логистические маршруты, ищет, где взять оборотные средства, как выдержать пандемию или санкции. На деле получилось, что мораторий еще и дал возможность на легальных основаниях нарушать закон, ― говорит Травников. ― Давайте признаем, что самые тяжелые времена мы пережили и в какой-то части можно вернуться к плановой работе бизнеса и надзорных органов. Мораторий требует корректировки.

Председатель Новосибирского регионального отделения «Долевая Россия» Маргарита Сенькевич предложила не подходить к этому вопросу так радикально, а диверсифицировать подход: не «долбить» добросовестный бизнес, а сосредоточиться на выводе из тени недобросовестных предпринимателей, вовлекать их в легальный экономический оборот.

Напомним, сначала мораторий на плановые проверки бизнеса был продлен до конца 2023 года. В середине марта его продлили до конца 2030-го.

Ранее редакция рассказывала о том, что правительство региона предложило предпринимателям диверсифицировать подход к льготам по упрощенной системе налогообложения.