Начало самостоятельной бизнес-деятельности: основные рекомендации

Начать заниматься предпринимательской деятельностью сравнительно легко. Важно изучить теоретические основы: правила организации процессов, нормы правового поля, нюансы кадровой работы и маркетинговой деятельности. Затем можно приступать к непосредственной оценке идеи и составлению бизнес-плана, включая анализ конкурентоспособности и доходности. Разберемся во всем более детально.

Суть бизнес-деятельности

Бизнес – предпринимательская самостоятельная деятельность, целью которой является получение дохода. При этом дополнительно могут достигаться следующие эффекты:

отраслевые и/или региональные – выход продукта способствует развитию нового экономическое сектора и/или географического региона;

личные – желание самореализоваться, осуществлять независимую деятельность, иметь свободный график и так далее;

гуманистические – формирование рабочих мест, создание продукта, который способен принести пользу людям.

Нематериальные цели очень важны, поскольку помогают четко сформулировать концепцию деятельности, выбрать свою нишу и активно работать, даже если на первых этапах бизнес не приносит прибыли.

Теоретические основы

Большая ошибка людей, желающих открыть свое дело, – поглощение лишней информации. Не нужно тратить время на тысячи мотивационных статей и семинаров, а также тирады коучей об «успешном успехе». Лучше изучить конкретные сведения, которые помогут в построении бизнеса:

законодательную базу;

основы бухгалтерского и финансового учета;

правила работы с персоналом;

маркетинговые стратегии;

технологии и знания, связанные с выбранной нишей.

Все бизнес-проекты можно условно разделить на три больших категории.

Торговля

Задача деятельности – реализация товара. Она сводится к закупке определенной номенклатуры у поставщика по оптовым ценам с ее последующей продажей потребителю по розничной стоимости. Прибылью будет разница межу выручкой и вложениями в товар. Такой бизнес может иметь различные масштабы – от ларька под домом до мировой сети по типу WallMart.

Обслуживание

Товаром выступает не предмет, а помощь потребителю, удовлетворяющая его потребностям. Например:

консультации, обучение;

косметология, рекреация, ремонт электроники, пошив одежды, автосервис и так далее;

прокат бытовой техники, предоставление жилья, такси;

финансовые услуги – кредиты, депозиты, пластиковые карты.

Вход в эту категорию бизнеса может требовать совсем небольшого капитала. Иногда достаточно вложить только свое время и знания, например, заняться репетиторством.

Производство

Создание материальных продуктов, которые затем продаются разными путями: напрямую потребителю или через посредников. С точки зрения вложений этот вариант бизнеса считается самым сложным, так как необходимы оборудование, сырье, кадры. Но для начала масштабы могут быть совсем небольшими, например, домашняя кондитерская.

Элементы бизнеса

Разберемся в составляющих бизнес-процессов. Доходность деятельности зависит от тщательности их проработки.

Организация

Речь идет о структуре предприятия. В классическом виде она выглядит так:

владелец;

директор;

руководители отделов;

исполнители.

При этом за каждым участников закрепляются определенные обязанности и разрабатывается система отчетности. Помимо вертикальной иерархии, сегодня часто используется горизонтальная структура в которой нет четкого распределения «начальник – подчиненный», а также строгого перечня функций. Все зависит от текущей ситуации. Такой вариант используется в креативной сфере.

Поставка сырья и сбыт товаров

Продажи могут происходить напрямую потребителю или через посредников. Прибыль рассчитывается в зависимости от объемов реализации и затрат на закупку товара с учетом сопутствующих расходов и налогов.

Поставка сырья или закупка партий продукции должны коррелировать с объемами продаж. Также стоит иметь резервы на случай роста реализации.

Те средства, которые перетекают между поставками и сбытом, являются оборотным капиталом. Необходимо стремиться к его смещению в сторону доходов с помощью различных инструментов: отсрочек оплаты поставщикам, скидок на закупку, новых потребительских рынков.

Потребители и конкуренты

Клиенты, покупатели, партнеры – все они вливают собственные средства в бизнес, совершая покупки. Задача предпринимателя – удовлетворить их запросы. При этом важно учитывать конкуренцию, то есть уровень предложения на каждого потребителя. Для этого осуществляется анализ покупателей.

При выходе на рынок нового продукта конкурентов не будет, но от владельца бизнеса потребуется формирование образа компании, донесение информации о товаре и стимулирование спроса на него. Если насыщенность ниши высокая, то необходимо предлагать потребителям уникальные свойства продукта – более низкие цены, лучшие технические характеристики. В обоих случаях не обойтись без маркетинга, инструменты которого позволяют изучить интересы потенциальных потребителей.

Маркетинг

Маркетинг – один из важнейших бизнес-процессов, направленный на создание имиджа бренда, повышение уровня продаж, работу с клиентами. Для этих целей используются различные инструменты, в том числе сайты в интернете и цифровые сервисы. С помощью веб-ресурсов возможно:

проинформировать потребителей о новом продукте и его ценностях;

организовать процесс купли-продажи, в том числе рекламу, прием заказов, отзывы;

собрать статистические данные посредством различных сервисов, начиная от возраста клиентов и заканчивая блоками информации на сайте, которым они уделяли особое внимание.

В маркетинговой стратегии стоит применять комплексный подход, включающий работу с соцсетями, видеообъявления, акции, мероприятия и так далее. Он дает возможность развивать бизнес в разных направлениях и охватывать разные группы потребителей.