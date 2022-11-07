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«Инвестором последней инстанции» в России становится государство

  • 07/11/2022, 17:02
поддержка инвестиций
Минэкономразвития РФ озвучил новый список мер для поддержки инвестиций.

Минэкономразвития РФ представило новый пакет мер по поддержке инвестиционной активности, анонсировав также усиление роли государства как «инвестора последней инстанции» на фоне рисков сокращения инвестиционной активности отечественных компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на слова главы Министерства экономического развития Максима Решетникова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о прямых государственных вложениях, которые составляют около 16% инвестиций в России, о снижении рисков для инвесторов и обеспечении проектов инфраструктурой. Как известно, за период января — июня этого года капитальные вложения в РФ выросли на 7,8% в годовом выражении в связи с завершением начатых проектов, увеличением бюджетных инвестиций и инвестиций государственных компаний. Но по итогам 2022 года Минэко прогнозирует их спад на 2%. Пик приходится на четвертый квартал. По словам Решетникова, в числе негативных факторов — проблемы в экспортно-ориентированных отраслях, сокращение собственных средств предприятий, а также рост общей неопределенности и неготовность бизнеса брать на себя долгосрочные риски.

Правительство намерено расширить инфраструктурную поддержку за счет продления механизма реструктуризации бюджетных кредитов. Помимо этого, предложено ввести дополнительные меры по снижению долгосрочных рисков. Среди таких мер — возвращение безотзывных государственных гарантий по кредитам, направление ресурсов программы поручительств ВЭБ.РФ на поддержку новых инвестиционных проектов, послабления в рамках фабрики проектного финансирования.

В начале ноября РБК, ссылаясь на слова Максима Решетникова, писал, что государство должно взять на себя роль «инвестора последней инстанции» в условиях действия масштабных международных санкций против российской экономики. По оценке издания,  росту инвестиций в стране мешает падение прибыли компаний и снижение интереса экспортеров к капитальным вложениям.

 

Ранее редакция сообщала о том, что инвестиции в кластер «Белокуриха горная» составят более 21 млрд рублей

Фото с сайта Министерство экономического развития Российской Федерации

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : поддержка инвестиций инвестиции государственных компаний бюджетные инвестиции


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