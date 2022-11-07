Где в Новосибирской области появятся новые парки?

В следующем году в Новосибирске на улице Кирова появится новый парк в честь героя соцтруда, бывшего директора ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрия Бугакова. Такое поручение по инициативе депутатов Заксобрания губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания.

— Предлагаю добавить еще один объект сверх федеральной программы — создание парка рядом с Кирова, 3, — говорит глава региона. — Уже и название определено — в честь памяти Юрия Федоровича Бугакова. Предлагаю совместными усилиями областного и городского бюджета, с участием бизнеса, внести в план и этот парк.

Как пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в настоящее время уже проведены необходимые формальные процедуры с земельным участком под будущий парк.

— Земельные вопросы решены, земля находится в собственности муниципалитета, — говорит мэр. — Выделена парковая зона.

— Мы против проезда, так как он пройдет через сквер, которому недавно присвоено имя Юрия Бугакова, —заявлял участвующий в работе сессии первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов. — Жители ЖК «Флотилия» — против еще одной дороги под окнами. Кроме того, там запланировано строительство школы, и люди не хотят, чтобы дети переходили проезжую часть. По этому поводу были совместные совещания с заместителем мэра Олегом Клемешовым. Большая просьба: учесть это пожелание, оставить сквер Бугакова и не допустить строительства.

Стоит отметить, что территория под парк, о которой идёт речь, стала поводом для споров депутатов и чиновников на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска. В этом месте ранее была запланирована дорога — в качестве альтернативы той, что предполагалась до этого в жилкомплексе «Флотилия» как возможность интеграции строящегося платного моста в городскую дорожную сеть и возможность для автомобилистов при съезде с моста попадать в центр города, не делая крюк по улице Ипподромской до Сухого лога.

Что касается других новых благоустроенных зеленых пространств в рамках программы «Комфортная среда», то два из них уже определены по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды, проводимого Минстроем РФ. Судьба еще двух решится до конца декабря.

— Победителями первого этапа от нашего региона стали два проекта: общественное пространство «Новособорная площадь» в Купино и центральный парк в Черепаново, — сообщает министр ЖКХ области Денис Архипов. — Оба города в 2023 году получат по 70 млн рублей на эти проекты. На участие во втором этапе конкурса от Новосибирской области направлены две заявки: благоустройство зоны отдыха в Заречном микрорайоне Искитима и благоустройство общественной территории «Парк Обской» в Оби.

Кроме того, всего в предстоящем году, как сообщает министр, к благоустройству запланированы 115 территорий многоквартирных домов и 70 общественных пространств на общую сумму более 2 млрд рублей.

По информации правительства Новосибирской области, на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году направлены 775 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Произведено благоустройство 180 объектов: 116 придомовых территорий и 65 общественных пространств. На 158 объектах работы полностью завершены, на 27 объектах проводится установка малых форм и оформляется документация. Среди наиболее крупных проектов — завершение благоустройства и открытие Заельцовского парка в Новосибирске (169 млн рублей за два года), благоустройства парка семейного отдыха «Острова по интересам» в Коченево, парка Индустриального микрорайона в Искитиме, создание общественного пространства для активного на улице Матросова в Усть-Тарке. Наиболее активно мероприятия программы реализованы в Баганском, Здвинском, Купинском, Коченевском и Кыштовском районах.

Ранее редакция сообщала о благоустройстве территории в Красноярске за 100 млн рублей.