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Где в Новосибирской области появятся новые парки?

  • 07/11/2022, 17:00
Автор:
парки Новосибирска
Один из них — в областном центре уже в ближайшее время.

В следующем году в Новосибирске на улице Кирова появится новый парк в честь героя соцтруда, бывшего директора ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрия Бугакова. Такое поручение по инициативе депутатов Заксобрания губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания.

Предлагаю добавить еще один объект сверх федеральной программы — создание парка рядом с Кирова, 3, говорит глава региона. Уже и название определено в честь памяти Юрия Федоровича Бугакова. Предлагаю совместными усилиями областного и городского бюджета, с участием бизнеса, внести в план и этот парк.

Как пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в настоящее время уже проведены необходимые формальные процедуры с земельным участком под будущий парк.

Земельные вопросы решены, земля находится в собственности муниципалитета, говорит мэр. Выделена парковая зона.

Четвертый мост в Новосибирске

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Стоит отметить, что территория под парк, о которой идёт речь, стала поводом для споров депутатов и чиновников на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска. В этом месте ранее была запланирована дорога — в качестве альтернативы той, что предполагалась до этого в жилкомплексе «Флотилия» как возможность интеграции строящегося платного моста в городскую дорожную сеть и возможность для автомобилистов при съезде с моста попадать в центр города, не делая крюк по улице Ипподромской до Сухого лога.

— Мы против проезда, так как он пройдет через сквер, которому недавно присвоено имя Юрия Бугакова, —заявлял участвующий в работе сессии первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов. — Жители ЖК «Флотилия» — против еще одной дороги под окнами. Кроме того, там запланировано строительство школы, и люди не хотят, чтобы дети переходили проезжую часть. По этому поводу были совместные совещания с заместителем мэра Олегом Клемешовым. Большая просьба: учесть это пожелание, оставить сквер Бугакова и не допустить строительства.

Что касается других новых благоустроенных зеленых пространств в рамках программы «Комфортная среда», то два из них уже определены по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды, проводимого Минстроем РФ. Судьба еще двух решится до конца декабря.

Победителями первого этапа от нашего региона стали два проекта: общественное пространство «Новособорная площадь» в Купино и центральный парк в Черепаново, сообщает министр ЖКХ области Денис Архипов. Оба города в 2023 году получат по 70 млн рублей на эти проекты. На участие во втором этапе конкурса от Новосибирской области направлены две заявки: благоустройство зоны отдыха в Заречном микрорайоне Искитима и благоустройство общественной территории «Парк Обской» в Оби.

Кроме того, всего в предстоящем году, как сообщает министр, к благоустройству запланированы 115 территорий многоквартирных домов и 70 общественных пространств на общую сумму более 2 млрд рублей.

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В проект парка у ледовой арены включили волейбольную площадку и памп-трек

По информации правительства Новосибирской области, на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году направлены 775 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Произведено благоустройство 180 объектов: 116 придомовых территорий и 65 общественных пространств. На 158 объектах работы полностью завершены, на 27 объектах проводится установка малых форм и оформляется документация. Среди наиболее крупных проектов — завершение благоустройства и открытие Заельцовского парка в Новосибирске (169 млн рублей за два года), благоустройства парка семейного отдыха «Острова по интересам» в Коченево, парка Индустриального микрорайона в Искитиме, создание общественного пространства для активного на улице Матросова в Усть-Тарке. Наиболее активно мероприятия программы реализованы в Баганском, Здвинском, Купинском, Коченевском и Кыштовском районах.

 

Ранее редакция сообщала о благоустройстве территории в Красноярске за 100 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парки Новосибирска национальный проект комфортная среда зелёные зоны благоустройство


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