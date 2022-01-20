Началось судебное рассмотрение дела главного рекламщика города

Суд Дзержинского района Новосибирска начал рассмотрение дела в отношении бывшего председателя городского комитета по рекламе и информации Дмитрия Лобыни. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По версии следствия, в 2019 году Дмитрий Лобыня неоднократно лично и через посредника, представляющего коммерческую организацию, получал взятки на общую сумму 899 тыс руб. В 2019-2020 годах обвиняемый, как ранее сообщали в прокуратуре Новосибирской области, занимая муниципальную должность, получил лично и через посредника 9 взяток (на сумму почти 900 тыс рублей) за выдачу разрешений на размещение на территории Новосибирска рекламных конструкций и за совершение других действий.

— За совершение в пользу взяткодателей действий, если действия входят в служебные полномочия должностного лица, и, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, за общее покровительство по службе и за незаконные действия, — поясняют в суде.

Как ранее сообщали в следственных органах, было установлено, что обвиняемый организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей города Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо (ООО «Согласие») при посредничестве привлечённого им сотрудника указанной организации — бывшего сотрудника комитета рекламы. Данные противоправные действия фигурантом по делу были совершены за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе, установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента, а также за реализацию иных функций комитета рекламы.

Кроме того, опять же, по версии следствия, в 2020 году подозреваемый экс-чиновник совершил ряд финансовых операций по легализации части денежных средств на сумму в 420 тыс руб. До этого, с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года, незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, получив от ее деятельности доход в размере более 5 млн рублей.