В Новосибирске бродячие собаки напали на ребенка

В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 19 января во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе города Новосибирска на девочку напали три бездомные собаки, одна из которых укусила ее за ногу, сообщает пресс-служба ведомства.

— По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.