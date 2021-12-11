Экс-главе городского комитета по рекламе предъявили 13 коррупционных преступлений

Вторым отделом по расследованию особо важных (о преступлениях против государственной власти в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска (Дмитрий Лобыня) в совершении 13 умышленных преступлений коррупционной направленности, в том числе незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взяток за выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций на территории города Новосибирска и иные действия, в значительном и крупном размерах, на общую сумму свыше 800 тыс. руб., а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, на сумму более 400 тыс. руб, сообщила пресс-служба следственного управления.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей города Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо (ООО «Согласие») при посредничестве привлечённого им сотрудника указанной организации — бывшего сотрудника комитета рекламы.

Данные противоправные действия фигурантом по делу были совершены за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе, установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента, а также за реализацию иных функций комитета рекламы.

В прокуратуре Новосибирской области уточняют, что муниципальный служащий с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, получив от ее деятельности доход в размере более 5 млн рублей. В 2019-2020 гг. обвиняемый, занимая муниципальную должность, получил лично и через посредника 9 взяток (на сумму почти 900 тыс. рублей) за выдачу разрешений на размещение на территории г. Новосибирска рекламных конструкций и за совершение других действий. Часть полученных от преступной деятельности доходов злоумышленник успел в 2020 году легализовать путем совершения ряда финансовых операций.

Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289, ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, уточняет пресс-служба СУ СК.

Следователями регионального следственного управления выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в Дзержинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.