Начался прием заявок от бизнеса на новые «антиковидные» гранты

Как сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, ФНС России начинает прием заявок на единовременные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

— Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. С помощью специальных сервисов на сайте ФНС России можно самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также сформировать и направить заявление. Оно может быть подано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте, — говорится в сообщении.

Для юридических лиц и социально ориентированных НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 рублей), умноженного на количество работников в июне 2021 года. Количество работников организации (индивидуального предпринимателя) определяется на основании данных налоговой отчетности по форме «Расчет по страховым взносам». Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты не только на работников, но и на себя. Субсидия предоставляется однократно.

По данным правительства РФ, в списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция.

Подробнее в Памятке для предпринимателя.