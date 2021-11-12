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Хлебопеки Сибири готовы отказаться от производства бюджетных сортов хлеба, если его цену не повысят на 15%

  • 12/11/2021, 19:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Сегодня правительство Новосибирской области сообщило, что лимиты на поддержку мукомолов и хлебопеков в регионе исчерпаны.

В рамках решений по стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров 19 хлебопекарным и мукомольным предприятиям Новосибирской области направлены 109 млн рублей государственной поддержки. Лимит субсидий текущего года использован в полном объеме, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. В текущем году 7 организациям мукомольной промышленности направлены субсидии на общую сумму 63,4 млн рублей, 12 хлебопекарным предприятиям — 45,6 млн рублей. Мукомольным предприятиям предоставлена компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы, хлебопекарным — компенсация части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Субсидии предоставлялись на основании федеральных мер поддержки предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности в рамках утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

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Напомним, на пресс-конференции 9 ноября министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщал, что сейчас область работает в рамках соглашения с хлебопеками, которые взяли на себя обязательства не повышать отпускную стоимость по основным видам хлеба.

— За это из областного бюджета им выплачивается субсидия около 2 рублей за 1 кг хлебобулочных изделий. На ноябрь-декабрь эти средства в бюджете заложены. По следующему году на федеральном уровне решение пока не принято, — добавил министр.

По его словам, в структуре цены хлеба только 25% приходятся на зерно, остальное — на энергоресурсы, транспортировку, накрутку торговых сетей, добавки и т. д.

Председатель «Союза хлебопеков Сибири», гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков заявил корреспонденту Infopro54, что субсидии, которые хлебопеки получали по бюджетным сортам хлеба, немного помогли, но убытки, связанные с некомпетентными решениями по принудительному сдерживанию роста цен, не компенсировали.

— Квалифицированного аппарата и инструментария для подсчета убытков, связанных с заморозкой цен, нет ни в региональном, ни в федеральном правительстве. Цифры компенсаций взяли с потолка. В итоге всем хлебопекарным предприятиям пришлось перекрывать убытки за счет других источников, чтобы элементарно выплатить налоги, зарплату и оплатить коммуналку, — говорит Терешков. — Сейчас субсидии закончились. Прекращение их выплаты однозначно приведет к росту цен на бюджетный хлеб. Это ненормально, когда ты покупаешь муку по 20 рублей за кг, а булку бюджетного хлеба вынужден продавать по 16 рублей.

Сейчас «Союз хлебопеков Сибири» готовит обращение об индексации стоимости этого вида продукции на 15% за два раза — в конце ноября 2021 года и в феврале 2022-го.

— Другого выхода нет. На хлебопекарных предприятиях зарплата сегодня составляет 20-25 тысяч рублей. От нас уходят сотрудники, а нанять новых мы просто не можем, поднимать зарплаты не на что, — говорит собеседник Infopro54. — Если наше предложение не будет поддержано, то хлебопекарные предприятия будут отказываться от производства бюджетного хлеба. Сегодня у хлебопеков Сибири на его долю приходится 30-35% от общего объема производства. Это абсолютно убыточный и невыгодный вид деятельности. Это общее решение членов Союза.

В июле этого года в комментарии редакции Дмитрий Терешков отмечал, что себестоимость производства хлеба выросла на 20- 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он предупреждал, что мелкие частные заводы Сибири начали приостанавливать свое производство, а крупные — «умирают» от налоговой нагрузки.

Фото: pixabay.com автор: congerdesign

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Рубрики : Экономика Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Повышение цен на хлеб инфляция господдержка


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