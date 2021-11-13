Торговые центры сами ввели QR-коды на фуд-кортах, не дожидаясь распоряжения сверху

В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 8 ноября 2021 года № 450-п «О внесении изменений в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п», с 12 ноября обслуживание в заведениях общепита ТРЦ «Аура», за исключением услуг по доставке заказов и обслуживанию на вынос, осуществляется только при наличии одного из следующих документов:

— действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание;

— сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе;

— отрицательного результата лабораторного исследования на наличие COVID-19, действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования,

— справки, подтверждающей, что гость перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

— справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие COVID-19, действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования;

QR-код предъявляется гостем на электронном устройстве или на бумажном носителе. Ограничение не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, сообщила пресс-служба ТРЦ.

Во время посещения ТРЦ «Аура» гости должны соблюдать меры безопасности: носить средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Гости могут обработать руки с помощью санитайзеров с антибактериальным гелем, расположенных на территории ТРЦ.

Аналогичные сообщения появились на сайтах торговых центров «Галерея Новосибирск», «Сан Сити», «Сибирский молл», «МЕГА».

— Для совершения покупки QR-код или ПЦР-тест не требуется, — уточняется в сообщениях.

— Собственно, точка продажи продукции, передачи ее в руки покупателя — зона ответственности организации общепита, и в этом случае проверкой не облагается. А вот выставленные поблизости столы и стулья со скамейками — территории, подведомственные торговым центрам, на посетителей которого правила «кодировки» пока не распространяются, в то время как фуд-корты в торговых центрах зачастую являются точками притяжения семей и молодежных компаний, не у каждого из которых есть QR-код, — говорил Гончаров. — Мы это проходили какое-то время назад, когда ограничивали фуд-корты в торговых центрах. Для многих это была непонятная ситуация. Делали какие-то загородки, увеличивали расстояния между столами. Фуд-корт — это место сосредоточения людей, особенно молодежи, которая там питается и общается. Мы, безусловно, с торговыми центрами проговорим эту ситуацию. Надеюсь, они с пониманием отнесутся к нам, и мы все-таки эти зоны выделим и будем требовать там QR-коды. А если человек берет еду и уходит, QR-код никто требовать не будет. Эту тему мы планируем обсудить на встрече с представителями ТРЦ.

Однако, напомним, ранее правительство региона приняло решение о введении с 12 ноября QR-кодов для посещения организаций общепита, одновременно разрешив кафе и ресторанам работать по ночам. Как на пресс-конференции на минувшей неделе отмечал министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, в результате возникла юридическая коллизия — и вопрос с проверкой QR-кодов на территориях фудкортов, расположенных в торговых центрах, предстоит решать отдельно.

ТРЦ в итоге решили этот вопрос без официальных документов со стороны региональной власти. В результате новосибирцы без QR-кода, ПЦР-теста и медотвода сейчас могут воспользоваться услугами общественного питания только через доставку. Между тем на этой неделе в регионе список отраслей, где обязательна вакцинация сотрудников, пополнился курьерами.