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Начался суд над подрядчиком строительства «Сибирь-Арены» в Новосибирске

  • 19/03/2024, 10:49
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Начался суд над подрядчиком строительства «Сибирь-Арены» в Новосибирске
Вину подсудимый признает лишь частично.

Суд приступил к рассмотрению дела руководителя подрядной организации по обвинению в мошенничестве и коммерческом подкупе при строительстве нового ЛДС в Новосибирске.

– Начато рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича, – говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 28 марта, на нем запланирован допрос представителей потерпевших.

Уголовное дело было возбуждено весной прошлого года. Волович выплачивал зарплаты из бюджета сотрудникам, которые работали не на ЛДС, а на других объектах. Гендиректора ООО «Строймонтаж» заподозрили в мошенничестве на 287 миллионов. Свою вину Волович признал частично.

Отметим, что с начала этого года ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 12 мая этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске.Начался суд над подрядчиком строительства «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Фото: архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Строймонтаж ЛДС "Сибирь-Арена"


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