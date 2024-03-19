Начался суд над подрядчиком строительства «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Суд приступил к рассмотрению дела руководителя подрядной организации по обвинению в мошенничестве и коммерческом подкупе при строительстве нового ЛДС в Новосибирске.

– Начато рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича, – говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 28 марта, на нем запланирован допрос представителей потерпевших.

Уголовное дело было возбуждено весной прошлого года. Волович выплачивал зарплаты из бюджета сотрудникам, которые работали не на ЛДС, а на других объектах. Гендиректора ООО «Строймонтаж» заподозрили в мошенничестве на 287 миллионов. Свою вину Волович признал частично.

Отметим, что с начала этого года ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 12 мая этого года.

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