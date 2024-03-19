Смертельное селфи: подросток упал с высотки во время фотосессии в Новосибирске

В Новосибирске устанавливаются обстоятельства гибели подростка в Ленинском районе города. ЧП произошло вечером 18 марта. По словам очевидцев, группа ребят поднялись на 22-й этаж высотки по адресу: улица Райсовета, 14 якобы пофотографироваться. Через несколько минут тело одного из подростков обнаружили прохожие.

На место следственно-оперативная группа ГУ МВД и бригада скорой помощи —медики констатировали смерть мальчика.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали Infopro54 по факту происшествия в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что 13-летняя школьница выпала из окна на 8 этаже в новосибирском Академгородке и скончалась от полученных травм.