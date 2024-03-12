Десять исков на 11 млрд рублей предъявлены генподрядчику нового ЛДС в Новосибирске

11 марта оператор новой ледовой арены Новосибирска ГКУ «Арена» подал в арбитражный суд сразу три иска в отношении генподрядчика строительства объекта — ООО «Элинальфа»: на 135,6 млн, 381 млн и 6,5 млрд рублей. Подробности исков пока не озвучиваются.

Ранее, 5 марта, ГКУ «Арена» выставила иск к «Элинальфе». Речь идет о взыскании штрафных санкций по государственному контракту, заключенному в феврале 2017 года, на выполнение работ.

До этого ГКУ в середине февраля выставила иск на 3,3 млрд рублей. Речь идет о взыскании неосновательного обогащения по государственному контракту. Рассмотрение этих дел назначено на начало апреля.

Стоит также отметить, что в суде уже рассматриваются два иска ГКУ «Арена» к генподрядчику. Они были внесены в октябре 2023 года. На 200 тысяч рублей — о взыскании штрафа по государственному контракту, заключенному в июне 2019 года. И на 200 тысяч — о взыскании штрафа по государственному контракту от февраля 2020 года. Рассмотрение этого иска пока приостановлено.

В общей сложности к генподрядчику ледовой «Арены» только за 2023-2024 год поданы семь исков на 10,4 млрд рублей.

В 2022 году ГКУ пыталось взыскать с генподрядчика 24 млн рублей — пени по госконтракту. В итоге суд списал 12,6 млн рублей. «Элинальфа», опротестовывая это решение, дошла до кассации, в итоге 10 марта 2023 года дело было направлено в суд первой инстанции.

По второму иску 2022 года сумма взыскания составила 4,8 млн рублей. В марте 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области этот иск удовлетворил, компания пыталась его опротестовать, 7 Арбитражный суд оставил иск без изменения.

В 2021 году ГКУ подало иск о взыскании неустойки за период с 01.11.2020 по 30.07.2021 на 13 млн рублей. К февралю 2024 года размер пени вырос до 339 млн рублей. Кассация на днях направила дело в первую инстанцию.

Напомним, в 2022 году генподрядчика ЛДС уже пытались оштрафовать на 106,7 млн рублей. В тот раз иск был связан со срывом сроков строительства объекта. Дело было возбуждено за неисполнение предусмотренных контрактом обязательств. Генподрядчика обязали выплатить 106 млн рублей. Однако затем штраф был отменен через суд.

По данным Seldon.Basis, ООО «Элинальфа» создано в 2005 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Генеральный директор — Алексей Грибан. Выручка в 2022 году составила 2,66 млрд рублей, а чистая прибыль — 778 тысяч рублей.

Изначально ледовая арена строилась в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира в Новосибирске, который должен был пройти в начале 2023 года. Чемпионат был отменен в связи со спецоперацией. Работы на объекте стартовали в 2019 году. Сдать ЛДС планировалось осенью 2022-го. Стоимость всего комплекса работ на площадке изначально оценивалась в 19,5 млрд рублей (включая станцию метро «Спортивная» и еще восемь объектов), из которых. Летом 2022 года на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что ледовая арена подорожала на 30%.

В итоге на кадастровый учет «Арена» была поставлена в январе 2023 года. В октябре 2023 года «Коммерсант», со ссылкой на Минспорта Новосибирской области, сообщал, что с учетом допоборудования объект обошелся в сумму около 16 млрд рублей. Всего на строительство были заключены два контракта: от 5 июня 2019 года на 7,9 млрд рублей и на 7,3 млрд — от 28 февраля 2020 года.

Не исключено, что аналогичная история с исками ждет генподрядчика станции метро «Спортивная», ввод которой откладывается уже несколько лет, а также генподрядчика четвертого моста. Эта тема обсуждается в кулуарах новосибирского истеблишмента.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что может грозит застройщику ледовой арены за простой.