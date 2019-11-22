Эффект от введения дизайн-кода Новосибирск почувствует через 3–4 года

— Большая часть конструкций, размещенных на фасадах в Новосибирске, устанавливалась в соответствии с правилами, действовавшими до 1 ноября 2019 года. Срок действия этих разрешений — 5 лет. В последние годы, понимая, каким будет дизайн-код и регламент, мы уже не выдавали разрешения на те конструкции, которые нарушают эти правила. Но полностью перевести все конструкции на новый дизайн-код мы сможем только через 3–4 года, — сообщил на пресс-конференции начальник отдела дизайна городской среды Иван Фаткин.

Он уточнил, что Новосибирск несколько лет назад принял максимальную планку по высоте рекламных конструкций — 70 см, тогда как большинство городов России установили ее на уровне 50 см. В результате сегодня около 60% конструкций, расположенных в Новосибирске, не соответствуют новым регламентам.

— Никто не будет штрафовать предпринимателей за размещенные до 1 ноября конструкции. Но мы будем строго контролировать соответствие регламенту и дизайн-коду тех конструкций, которые устанавливаются после этой даты, — пообещал Фаткин.

Отвечая на вопросы мэра Анатолия Локтя, чиновник также добавил, что процедура установки конструкций теперь максимально упрощена. Предпринимателю не нужно получать кучу документов для их размещения.

— Главное — изучить требования, по которым она должна быть изготовлена и установлена, а потом в течение недели уведомить об этом комитет рекламы мэрии Новосибирска, чтобы мы вели учет вывесок, — говорит он.

До 1 ноября, чтобы разместить вывеску, предприниматель должен был получить согласование отдела дизайна городской среды, подготовить проект, провести его экспертизу и т.д. Как правило, согласование конструкций занимало от 2 месяцев до 1 года.

— Ставлю задачу: провести проверку зданий города, особенно тех, где фасады полностью заклеены коммерческими объявлениями. Вряд ли все они размещены даже в соответствии с нормами, которые действовали ранее. Примите меры, чтобы привести город в порядок, — подвел итог Анатолий Локоть.

Напомним, дизайн-код, регламентирующий размещение рекламных конструкций, вывесок и т.д., разработан уже во многих городах России. В Новосибирске он вступил в действие в ноябре 2019 года.

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