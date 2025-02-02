Национализация «Тяжстанкогидропресса» обсуждалась совместно с Генпрокуратурой

Директор департамента станкостроения и тяжёлого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень по поручению первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова встретился с депутатом Госдумы от Новосибирской области Ренатом Сулеймановым. Как отметил депутат, он отправлял запросы по поводу завода ПАО «Тяжстанкогидропресс» Мантурову, а также поднимал вопрос о его судьбе на встрече фракции КПРФ с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.

— Минпромторг РФ в курсе проблем предприятия и старается искать их решение. Он готов, как и говорил министр, предоставить федеральные инструменты поддержки, в виде субсидий и льготных кредитов для модернизации производства в рамках федеральных программ, при сохранении профиля работы предприятия, — сообщил Сулейманов.

Депутат заявил, что пока нет инвестора, который готов выкупить собственность завода и вложить средства в его развитие, так как при нынешней ключевой ставке, условия для развития производства не самые благоприятные.

— Совместно с Генпрокуратурой обсуждался вопрос о национализации завода, но далее он пока не рассматривается. Сегодня завод выведен из состояния банкротства, но его дальнейшее развитие требует существенных вложений. Директор департамента Валерий Пивень лично был на заводе и продолжает заниматься его судьбой, — подчеркнул Ренат Сулейманов.

Весной 2024 года проходила информация о том, что завод может выкупить ГК «Феррум». Однако главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов вскоре сообщил, что на акции завода был вновь наложен арест. В материалах суда отмечается, что в июне 2024 года в арбитражный суд поступило заявление Павла Быковского о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» в количестве 65 392 штук, проведенных конкурсным управляющим ООО «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым в январе 2023 года, а также о признании недействительным договора с победителем о купле-продаже бездокументарных обыкновенных акций завода, заключенного по результатам торгов между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг плюс». Миноритарий также настаивал на применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В августе 2024 суд отказался признавать договор недействительным. Апелляция поддержала решение суда первой инстанции.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства.

Ранее редакция сообщала о том, что миниротарий «Тяжстанкогидропресса» заблокировал допэмиссию акций завода.