На спиртзаводе в Куйбышеве произошел взрыв

В Куйбышеве Новосибирской области произошел взрыв на территории местного спиртзавода. Сообщения о происшествии и фото с места ЧП появились в местных соцсетях. Судя по обсуждениям в чатах, речь может идти о взрыве котла на предприятии из-за которого обрушилась стена. При этом подписчики сообщают, что завод продолжает работать и пострадавших нет.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ударная волна вызвала обрушение части стены производственного помещения. Несущие конструкции цеха серьезных повреждений не получили. В результате инцидента никто из работников предприятия не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительным данным, ЧП случилось из-за разгерметизации емкости сушки сухой барды, без последующего горения.

Собственником спиртзавода в Куйбышеве является АО «Ерофеев». Это один из крупнейших производителей алкогольной продукции в регионе. Завод основан в 1867 году купцом первой гильдии Венедиктом Ерофеевым. Изначально выпускал столовое вино на разлив. В 2013 году на предприятии была проведена широкомасштабная реконструкция и запуск новых производственных мощностей. По данным сервиса Контур Фокус, до сентября 2021 года учредителем завода был Владимир Горохов, потом информация о собственниках была закрыта. Директор предприятия – Николай Радченко.

Выручка компании за 2023 год составила 1,4 млрд рублей (-1%), чистая прибыль — 175,8 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушение промбезопасности на предприятии ОПК Новосибирска закончилось приговором.