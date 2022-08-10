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Надежность и безопасность: «Ростелеком» в Новосибирске удачно прошел тренировку по восстановлению сетей

  • 10/08/2022, 11:38
Новосибирский филиал «Ростелекома» награжден почетной грамотой регионального Министерства цифрового развития и связи за успешное проведение ежегодной тренировки по восстановлению сетей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

новости бизнесаПрактическая тренировка сил и средств основных операторов связи, осуществляющих производственную деятельность на территории Новосибирской области, проходила в Коченевском районе в мае этого года.

В ходе мероприятия был проведен смотр готовности аварийно-восстановительной бригады Новосибирского филиала «Ростелекома» по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах связи. Следуя легенде учений, специалисты компании определили место повреждения кабельной линии и устранили неисправность, а также продемонстрировали спайку волоконно-оптического кабеля. С поставленными задачами бригада «Ростелекома» справилась успешно.

«Именно тренировки помогают отработать совместные действия ответственных сторон при возникновении чрезвычайных ситуаций. Это требуется для того, чтобы минимизировать последствия аварийных ситуаций и найти оптимальные пути их устранения, — уточнил Алексей Гайдамак, заместитель директора филиала — технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Прошедшие учения доказали высокий технический потенциал нашей компании и профессионализм специалистов “Ростелекома”».

Подобные тренировки под руководством Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области проводятся регулярно с 2017 года. В 2022 году запланировано три учебных мероприятия.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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