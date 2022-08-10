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Экс-депутат алтайского Заксобрания вышел на свободу после 2,5 лет заключения

  • 10/08/2022, 11:45
новости Алтая
Он был приговорен к 5 годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 300 тыс.

Бывший депутат краевого заксобрания (АКЗС) Андрей Волков вышел на свободу после двух лет, проведенных в колонии. Об этом сообщил алтайский портал «Толк», отметив, что это произошло еще весной.

новости Алтая

Андрея Волкова осудили (приговор был вынесен 6 ноября 2019 года) по статье 160 ч. 4 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения»). Следствие доказало, что он «с 2012 по 2016 год присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений за услуги ЖКХ. В этот период он являлся учредителем управляющей компании ООО «Прогресс Плюс». Деньги переводили на счета подконтрольных компаний по подложным документам. Общая сумма ущерба, причиненная ресурсоснабжающим организациям, составила около 43 миллионов рублей», сообщал официальный представитель краевого управления СКР Людмила Рязанцева.

Суд приговорил Волкова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он был обязан выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ.

Стоит отметить, что своей вины Андрей Волков не признал. Кроме того, «незаконно полученных» денег у него не нашли. Региональные СМИ также сообщали, что перед арестом у Волкова возник публичный конфликт со спикером Заксобрания Александром Романенко. Экс-депутат поднимал вопрос об отзыве председателя АКЗС.

Андрей Волков ранее был известным в Барнауле предпринимателем, а также политиком и депутатом. В начале «нулевых» он возглавлял «Молодежное Единство» (молодежное крыло «Единой России»), затем ушел от партии власти в «Правое дело», в 2010 году покинул и эту партию, затем сотрудничал снова с единороссами. В 2004-2008 годах был депутатом Барнаульской гордумы. Затем почти три срока подряд — с 2008 по 2020 год был депутатом АКЗС.

 

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания Новосибирской области.

Фото базовое pixabay — lechenie-narkomanii, внутри текста — пресс-службы АКЗС

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Алтай

Теги : право и порядок политика


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