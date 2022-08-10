За хищение 14 млн рублей у новосибирцев под суд пойдут участники орггруппы

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у граждан под предлогом оказания медицинских услуг более 14 млн рублей в отношении пяти участников организованной группы, сообщает пресс-служба ведомства.

— По версии следствия, в 2018-2021 гг. в Новосибирске участники организованной группы под видом осуществления медицинской деятельности и оказания врачебных услуг в псевдомедицинском центре имитировали проведение диагностики состояния здоровья обратившихся граждан, после чего сообщали им о якобы выявленных заболеваниях и убеждали в необходимости срочного лечения, — говорится в сообщении.

Таким образом веденные в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья граждане заключали с псевдомедицинским центром договоры на оказание дорогостоящих медицинских услуг и оплачивали их.

— Обвиняемые похитили у 98 граждан денежные средства в общей сумме более 14 млн рублей, — уточнили в областной прокуратуре. — В ходе расследования в целях обеспечения гражданских исков наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 9 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.