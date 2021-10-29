Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Замглавы департамента строительства и архитектуры, начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Теленчинов покидает свою должность. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска. По официальной версии, чиновник ушёл по собственному желанию, и его заявление в настоящий момент уже подписал первый вице-мэр Геннадий Захаров.

Стоит напомнить, что строительная отрасль города периодически оказывается в центре скандалов, как минимум, связанным с генпланом и правилами землепользования и застройки. В частности, жители Советского района выступали против возможной застройки территории потенциального сквера Демакова, бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик», строительства жилого дома во дворе ул. Лесосечной. На территории Центрального округа в центре скандала оказалась территория городского аэропорта, обращение против застройки которой подписали ряд депутатов горсовета Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области, как правило, связанные с некоторыми новосибирскими крупными компаниями-застройщиками. Кроме того, периодически в соцсетях городские общественники то и дело сообщали о сомнительных фактах получения земельных участков под застройку на территории разных районов Новосибирска.

Напомним, что в этом году департамент уже постигали кадровые изменения — в начале октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании объявил о назначении на должность начальника ещё одного управления — архитектуры и градостроительства — Алексея Драбкина. Предшественник Драбкина Виталий Столбов покинул должность по собственному желанию в декабре прошлого года, после чего департамент без малого год оставался «безголовым». Менее продолжительное время «безголовым» пребывал и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, после того, как его в мае покинул Роман Дронов. В начале октября на место Дронова заступил экс-руководитель банка «Акцент» Константин Васильев.