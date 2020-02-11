Куда обратиться, если умер человек?

Когда-то опытные женщины вызывались помочь, делясь опытом, как проводить обряды. Сейчас можно не паниковать особо и не задаваться вопросом, что делать если умер человек. Уже в первые минуты после произошедшего скорбного события вам позвонят из ритуальной службы. Некоторых подобное действие раздражает, другие с благодарностью принимают помощь. Несмотря на то, что в момент горя человек воспринимает звонок, как наглость и бестактность, агентства делают полезное дело. Согласитесь, пришлось бы потратить много времени, чтобы самостоятельно собрать справки, поехать во все инстанции, договориться с церковью, столовой, руководством на кладбище.

Хочется сказать, что человек, который никогда не занимался организацией похорон, просто не сможет охватить все вопросы самостоятельно. Возникнут негативные ситуации, возможно важная деталь будет упущена, что приведет к дополнительной потере времени.

Преимущества ритуальных агентств

Подобные организации сотрудничают с другими компаниями по всему городу. Происходит обмен информацией о произошедшем событии, передаются данные о местонахождении умершего. Сотрудники звонят в любое время, чтобы быстрее решить организационные вопросы и начать действовать. Важно, что компании работают круглосуточно и без выходных. Они профессионально проводят подготовку, что значительно ускоряет процесс похорон.

Кстати, ритуальные агентства способны договориться не только с моргом, крематорием и столовой. Возможен выбор мест для захоронения, подробнее можно смотреть тут, наибольшей популярностью пользуется Кудряшовское кладбище в Новосибирске. Договориться с руководством для сотрудников не будет проблемой.

Есть еще множество преимуществ у агентства:

специалисты занимаются бумагами, самостоятельно посещая инстанции;

организации готовы предоставить перевозку в морг и на кладбище;

предлагают собственный транспорт для гостей и катафалк для покойного;

договариваются с директором зала для прощальной церемонии, с руководством крематория, кладбища;

предоставляют всю ритуальную атрибутику: гроб, одежду усопшему, венки, белье, крест, памятник и т.д;

в каталоге есть предложения для клиентов с разным достатком.



Можно сказать точно, что сильно сэкономить не получится, если отказаться от помощи ритуальных компаний и взяться за все самостоятельно. Придется сталкиваться с очередями, непониманием, проблемами в общении с руководством и т.д. При этом тратятся силы, которых и так мало из-за испытуемого горя по потере близкого. На сайте https://apostol54.ru/ можно ознакомиться с услугами компании, изучить прайс-лист и предложения. Работники агентства в любое время готовы провести консультацию и ответить на дополнительные вопросы. Клиенту остается только принять решение о сотрудничестве.