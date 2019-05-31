В парке «Сосновый бор» открылся комплекс бассейнов

На территории ПКиО «Сосновый бор» Калининского района Новосибирска открывается новый комплекс для отдыха — «Бассейн Румба Пляж», включающий детский и взрослый бассейны, различные кафе, спортивные и игровые зоны. Комплекс рассчитан на 500 человек. Данный проект был реализован совместно с мэрией Новосибирска. Об этом новосибирским СМИ рассказал директор ООО «Контек-Сиб» (реализует проект) Артем Варрес.

— Сцена, танцпол, два бассейна для взрослых и детей, гриль-кухня, бар, фитнес-меню, — перечисляет Варрес виды отдыха, предлагаемые комплексом. — Будут работать тренеры, инструкторы по плаванию, квалифицированные спасатели, детские аниматоры. Предоставляем полный спектр развлекательных услуг. Есть детский городок, где ребенка можно оставить с квалифицированными специалистами, а самим отдохнуть и поплавать. Это все входит в стоимость посещения. У нас предусмотрены спортивные мероприятия: турники, брусья, армрестлинг, настольный теннис, в течение дня будут проводиться соревнования. По мере поступления предложений будем дальше развиваться, привносить что-то новое.

Подобный опыт, по словам руководителя компании, уже реализован в Москве, Казани и Барнауле, где построено два аналогичных комплекса. Объем вложений в новосибирский проект — 40 млн рублей. «Контек-Сиб» предполагает окупить инвестиции через два года. Стоимость взрослого билета составит тысячу рублей. Для льготников: пенсионеров, многодетных семей и некоторых других категорий — предусмотрена 50% скидка. Детям до пяти лет посещение аквапарка в сосновом бору обойдется бесплатно. Питание в кафе, как поясняет Варрес, в билет не входит. Однако цены на блюда и напитки сравнительно небольшие, не считая обслуживания посетителей VIP-зоны.

— Стоимость напитков — от бесплатных до тысячи рублей, — говорит руководитель компании. — Например, рыба дорада в комплексе с овощами обойдется в 350 рублей. То есть цены вполне себе демократичные, в отличие от похожих кафе. В VIP-зоне немного дороже, но она заработает только с 15 июня.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, появление подобных комплексов для отдыха возможно и в других районах города.

— Если проект будет успешен и выгоден компании, то возможны дальнейшие переговоры, — говорит Терешкова. — У нас много парков, которые очень нуждаются в таких объектах. Например, та же «Бугринская роща» стоит на воде. Но пока Обь прогреется, уже не все хотят купаться. Когда люди привыкнут к хорошей воде бассейна, то не захочется входить в Обь. Не мы в этом виноваты, к нам такая вода доходит. Поэтому возможностей для дальнейшего взаимодействия много, и мы сами в нем заинтересованы.

По словам чиновницы, с появлением в городе подобных комплексов для отдыха муниципалитет совместно с бизнесом предлагает, таким образом, цивилизованную альтернативу «нелегальным» пикникам и шашлыкам.

— У нас мало мест, где можно достойно провести время, — говорит Терешкова. — Раньше была система пикников-шашлыков, люди куда-то выезжали, портили наши леса, мусорили. До сих пор с этим боремся. Мы должны людям говорить: мы вам не даем развести костер в лесу, жарить шашлыки, бросать мусор и устраивать спонтанные пикники. Вот, есть места, которые мы специально для вас сделали с такой прекрасной фирмой, как «Контек» именно для того, чтобы вы могли цивилизованно провести время, даже когда погода не слишком располагает к купанию. Можно посидеть в прекрасном кафе вокруг прекрасных сосен, подышать свежим воздухом. Ведь почему люди заводили дачи? Чтобы выехать из каменных джунглей, с асфальта на природу.

Ранее строительство аквапарка на территории «Соснового бора» привлекло внимание областной прокуратуры.

— Этот земельный участок входит в состав городских лесов, которые отнесены законом к защитным лесам, — сообщали в прокуратуре. — Запрещено осуществление деятельности, несовместимой с целевым назначением и полезными функциями защитных лесов. Парк не составлял проект освоения лесов, получивший положительное заключение экспертизы. При таких обстоятельствах прокуратура посчитала, что заключение договора аренды нарушило права неопределенного круга лиц на благоприятную среду. Кроме того, прокуратура города в Калининский районный суд предъявила иск к учреждению (ПКиО «Сосновый бор») о признании действий незаконными и возложении обязанностей по использованию земельного участка в соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ (в т.ч. прекратить работы по устройству бассейнов).

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время вопросы прокуратуры сняты.

— На сегодняшний день официально еще есть вопросы, — говорит Анна Терешкова. — Есть внутренняя переписка с прокуратурой, которая никак не повлияет на работу комплекса. Надеюсь, больше они не возникнут, потому что сделан такой подарок Новосибирску.

В 2019 году комплекс будет работать до 15 сентября.

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