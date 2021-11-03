Наиболее остро на новые антиковидные ограничения отреагировали туризм, рестораны и спорт

По данным hh.ru, новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса отразились на рынке труда в стране, в отдельных регионах и отраслях бизнеса.

— Наиболее остро на новые ограничения, ожидаемо, отреагировали сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», работа которых вновь максимально ограничена. В туризме и общепите среднее количество актуальных вакансий за неделю с 25 октября сократилось на 12% по сравнению с неделей с 27 сентября, а в индустрии фитнеса и красоты – на 10%. Также в топ-5 сфер с отрицательной динамикой вошли «Рабочий персонал» (-4%), «Автомобильный бизнес» (-4%) и «Строительство, недвижимость» (-3%). Всего падение по количеству вакансий показали 14 профессиональных сфер, — говорится в пресс-релизе компании.

В Новосибирской области в начале локдауна отрицательную динамику по вакансиям показали сразу 9 профобластей, при этом общий спрос на персонал незначительно вырос, на 1,8%, в отличие от страны в целом, где динамика по количеству вакансий показала сжатие спроса. Сильнее всего в регионе сократилось количество предложений работы в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-7,4%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-5,6%), «Строительство, недвижимость» (-3,8%) и «Управление персоналом, тренинги» (-3,7%). При этом на 16,9% выросло количество актуальных вакансий в сфере «Страхование».

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