Замиректора новосибирской клиники Мешалкина суд приговорил 2,5 годам лишения свободы

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу о хищении почти 1,9 млрд рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Евгений Покушалов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

— В суде установлено, что в период с 2015-2019 гг. замиректора новосибирской клиники совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для 7 подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей, — говорится в сообщении. — При этом ему и другим фигурантам удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 1,9 млрд рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам.

Суд приговорил Покушалова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 400 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Евгения Покушалова задержали в феврале 2019 года. Он проходил фигурантом уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) — по подозрению в хищении 1,3 млрд рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. В апреле 2019 ему изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. В феврале 2020 кардиохирурга освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. В марте 2021 года Советский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск прокурора области к бывшему заместителю директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина, взыскав в доход Российской Федерации принадлежащую ему квартиру в США (стоимостью 1 млн. 280 тыс. долларов США.