Наиболее востребованным продуктом у заемщиков остаются «займы до зарплаты». Такие результаты рэнкинга МФО за 2022 год опубликовала информационно-аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения». В число лидеров рынка по объему выдач PDL-займов входит MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»).

Как уточнили в компании, в 2022 году объем выданных компанией PDL-займов составил 20 578 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году. При этом, портфель PDL без NPL+30 составил почти 70%:

— В 2022 году мы сознательно замедлили темпы развития, чтобы минимизировать возможные риски и сохранить рентабельность бизнеса. Но несмотря на это, наш прирост все равно существенно выше средних показателей по рынку, — прокомментировали в MKK «Академическая».

Ранее редакция рассказывала о том, что ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому.