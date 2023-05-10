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Наиболее востребованным продуктом у заемщиков остаются «займы до зарплаты»

  • 10/05/2023, 09:00
результаты рэнкинга МФО за 2022 год
ВебЗайм прокомментировал итоги рэнкинга за 2022 год.

Наиболее востребованным продуктом у заемщиков остаются «займы до зарплаты». Такие результаты рэнкинга МФО за 2022 год опубликовала информационно-аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения». В число лидеров рынка по объему выдач PDL-займов входит MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»).

Как уточнили в компании, в 2022 году объем выданных компанией PDL-займов составил 20 578 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2021 году. При этом, портфель PDL без NPL+30 составил почти 70%:

— В 2022 году мы сознательно замедлили темпы развития, чтобы минимизировать возможные риски и сохранить рентабельность бизнеса. Но несмотря на это, наш прирост все равно существенно выше средних показателей по рынку, — прокомментировали в MKK «Академическая».

 

Ранее редакция рассказывала о том, что ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому.

Фото: pixabay.com, tumisu

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия

Теги : рэнкинг МФО займы ВебЗайм


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