Рекламодателям

Стоит ли рекламодателям бояться «рекламной слепоты» потенциальных клиентов?

  • 10/05/2023, 09:34
Автор:
рекламная слепота
Маркетологи все чаще говорят о рекламной слепоте потребителей. Насколько актуальна эта проблема и как с ней бороться, выясняла редакция InfoPro54.

Реклама сопровождает нас повсюду: баннеры, билборды, буклеты, бегущие строки, контекст. Она меняется, становится ярче, экспрессивнее, изощрённее. Однако, люди не всегда справляются с потоком информации и как результат, чаще игнорируют рекламные блоки или информацию, в них представленную.

— Да, эта тенденция существует и ей есть простое объяснение: большое число игроков в нашей нише создает значительный информационный шум — размещает много рекламы в онлайн-каналах. При этом дифференциации, как таковой, здесь нет: все предложения очень похожи друг на друга, и в какой-то момент, потребитель попросту перестает ее различать и замечать. Чтобы отличаться и отстраиваться от конкурентов, нужно предлагать уникальное торговое предложение, — утверждают в департаменте маркетинга ООО МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов ВебЗайм).

Генеральный директор агентства «АГТ-Сибирь» Екатерина Терентьева говорит о том, что баннерная и «рекламная слепота» стали нормой жизни и люди приспособились к ней.

— Наш мозг быстро учится не замечать рекламные форматы как на улицах в городах, так и на сайтах в интернете; мы привыкли перематывать рекламу и нажимать «крестики», чтобы поскорее закрыть окно. А некоторая реклама (например, с перекрытием экрана) может вызывать отторжение и негатив, — уточняет эксперт.

«Рекламная слепота» против эффективности рекламы

Маркетологи бьют тревогу и говорят о снижении эффективности рекламы. Все чаще причиной снижения эффективности называют именно «рекламную слепоту». Директор по развитию Брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко уверен, что люди научились фокусироваться только на той информации, которая соответствует их запросам.

Lиректор по развитию Брендингового агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко— Про эту рекламную слепоту говорят много лет, эта тема популярна у наших коллег, — говорит эксперт. — Люди перестают видеть рекламу в прямом смысле этого слова, когда она не касается их потребностей. Ведь, если мне не нужна однокомнатная квартира за 15 млн рублей, я никогда в жизни не увижу этого рекламного сообщения, даже когда пройду мимо него. Человек не запоминает то, что ему не нужно. Это касается не только рекламных сообщений.

Основатель и руководитель маркетингового агентства Fedotov Studio Павел Федотов тоже считает, что причины снижения эффективности рекламы не связаны с рекламной слепотой:

— Замечаю ли я снижение эффективности рекламы из-за повышения рекламной слепоты — нет, не замечаю. Причины другие. Причины более веские и более глубокие, а именно в изменившихся условиях рекламного рынка России. У нас отключены две площадки, которые были популярными для рекламы — это рекламный кабинет Фэйсбука (запрещен в территории РФ) и Google. На оставшихся площадках сильно возросла конкуренция за пользователя, что усложняет задачи перед рекламодателями. Если раньше «умные» кабинеты этих сетей могли найти аудиторию не самый лучший оффер или креатив, то сегодня, в условиях жесткой конкуренции и ограниченных технических возможностей оставшихся кабинетов, приходится вкладывать больше сил и опыта в рекламные сообщения, чтобы сохранить эффективность. Рекламные сообщения теперь требуют больше ручных настроек и должны быть более высокого качества. Потребитель привыкает к этому и пропускает несоответствующие объявления мимо. Так что это не баннерная слепота. Это возросшая конкуренция и рост уровня рекламных сообщений.

Внимание на рекламу

Редакция InfoPro54 провела опрос среди читателей, где на вопрос «На какую рекламу вы обращаете внимание? » можно было выбрать три ответа. Оказалось, что большинство проголосовавших, отдают предпочтение рекомендациям друзей и знакомых (50% голосов) и онлайн-рекламе (33%). На наружную рекламу обращают внимание 23% читателей, чуть меньше (20%) доверяют рекламе через блогеров. Далее следуют тв-реклама и реклама в соцсетях. За них проголосовали по 17% опрошенных. В аутсайдерах — реклама на радио (10%) и в печатных изданиях.

рекламная слепота

Кроме того, 27% отметили, что их раздражает любая реклама и 10% — не обращают внимания ни на какую рекламу.

Продажи «в лоб» не работают

Человек зачастую воспринимает интернет как агрессивную площадку для рекламы. Причиной тому являются множество рекламных баннеров, текстовых объявлений, поп-ап окон и ссылок. Чем больше рекламы, тем активнее человек игнорирует и блокирует всё, что ему неинтересно. По мнению Екатерины Терентьевой, одним из вариантов «борьбы» с «рекламной слепотой» стала нативная реклама.

Генеральный директор агентства «АГТ-Сибирь» Екатерина Терентьева— На мой взгляд, для продвижения своих товаров и услуг лучше отдавать предпочтения нативным форматам и «бережным» интеграциям, которые помогут рассказать о продукте не в лоб, а органично и комплексно. Это нужно учитывать при планировании любой кампании, — констатирует генеральный директор агентства «АГТ-Сибирь» Екатерина Терентьева.

В ООО МКК «Академическая» тоже говорят о том, что современное интернет-продвижение — это не только баннеры, которые человек видит на сайтах, а комплексное выстраивание коммуникации со своей аудиторией.

— Эти коммуникации не всегда направлены на прямые продажи «здесь и сейчас». Умный маркетинг работает на перспективу, чтобы выстраивать долгие отношения со своим клиентом, — подчеркнули в ООО МКК «Академическая». — Если говорить предметно про нашу отрасль, то наиболее эффективным каналом по-прежнему является аффилиатный маркетинг с покупкой арбитражного трафика у веб-мастеров. Второй по эффективности — ретаргетинг, реклама, которую пользователь видит после совершения действий на сайте или в приложении.

Павел Федотов добавляет, что при выборе площадки для рекламы стоит учитывать, какому количеству «нужных» людей вы сможете продать свои услуги, от этого зависит эффективность рекламной кампании.

— Все зависит от того, какие цели вы перед собой ставите и к какой нише относитесь. Например, в металлургической промышленности замечательно работает Дзен. Это та площадка, которая генерирует большое количество лидов. Другая история — доставка еды. Здесь наиболее эффективна реклама ВКонтакте, что естественно, — говорит эксперт.

«Фишки» маркетинга

Рекламный рынок не стоит на месте. Маркетологам приходится действовать на опережение и учитывать сразу несколько сценариев. Сегодня нужно изобретать новые подходы, чтобы подстраиваться под ожидания потребителей и быть на шаг впереди конкурентов. По мнению Павла Федотова, один из трендов, на который следует обратить внимание — короткие видеоролики в социальных сетях.

Павел Федотов, основатель и руководитель маркетингового агентства Fedotov Studio— Набирает популярность продвижение через короткие видео»: Reels, клипы ВКонтакте, Shorts YouTube и так далее. Вместе с этим мы видим сопутствующий тренд: сейчас популярно обучение видео-съёмке. Всё больше компаний заключают контракты с себе контентмейкерами, которые уделяют большое внимание производству видео-контента, — уточнил он.

В ООО МКК «Академическая» считают, что свое развитие получит дальнейшая автоматизация рекламы, которая уже сейчас выполняет целый комплекс работ по продвижению, которые раньше маркетологи делали вручную.

— Единая система интернет-продвижения позволяет управлять рекламой просто, быстро и эффективно. Рекламные алгоритмы становятся все более оптимальными, и мы можем практически точечно взаимодействовать с каждым клиентом в зависимости от его интересов и запросов, — констатируют в компании.

Кроме того, среди трендов 2023 года эксперты называют комплексный маркетинг, использование голосового поиска и чат-ботов, а также привлечение инфлюенсеров.

 

Ранее редакция рассказывала о трендах рекламного рынка.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : рекламная слепота Павел Федотов МКК «Академическая» Мелехов и Филюрин Екатерина Терентьева Владимир Томко ВебЗайм АГТ-Сибирь Fedotov Studio


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