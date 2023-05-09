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В марте средний срок потребительского кредита в Новосибирской области составил 4,7 года

  • 09/05/2023, 20:04
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Средний срок потребительского кредита в Новосибирской области
Он увеличился на 0,3 года, что является самым низким показателем среди топ-30 регионов России.

В марте 2023 года средний срок потребительского кредита по России составил 4,9 года, увеличившись на 0,5 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте 2022 года – 4,4 года), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В Новосибирской области средний срок потребкредита составил 4,7 года, увеличившись за год на 0,3 года (в марте 2022 года — 4,4 года). Это наименьший показатель в топ-30 регионов. Самая высокая динамика роста среднего срока потребкредита за прошедший год была зафиксирована в Санкт-Петербурге, Москве, а также Московской, Нижегородской и Самарской областях (все – на 0,6 года).

Наибольший средний срок потребкредита в регионах РФ в марте 2023 года был продемонстрирован в Пермском крае, Иркутской области, Санкт-Петербурге и Москве (все — по 5,2 года), а наименьший — в Краснодарском крае (4,5 года).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, последний год средний срок потребкредитов растет практически непрерывно.

— Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц, — уточнил он.

При этом самый большой средний срок потребкредита в возрастной структуре заемщиков в марте 2023 года был отмечен в диапазонах от 50 до 60 лет (5,5 лет),  от 60 до 65 лет (5,4 года) и от 40 до 50 лет (5,2 года). В свою очередь, наименьший средний срок потребительского кредита был зафиксирован в возрастных группах до 30 лет: моложе 25 лет — 2,6 года и от 25 до 30 лет — 3,9 года.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области в первом квартале выдано более 2,4 тысяч автокредитов.

Фото: Gensa Gensa

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Рубрики : Финансы

Регионы: Новосибирская область

Теги : потребительский кредит НБКИ Алексей Волков


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