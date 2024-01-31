Найти пропавших родственников станет легче

Во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы приняли закон, который позволит быстрее находить пропавших людей.

Согласно документу, близких родственников пропавших без вести внесут в список лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. В частности, речь идет о родителях, детях, полнородных братьях и сестрах.

Полученную геномную информацию будут хранить до установления местонахождения разыскиваемого человека. И, если он погиб, это должно помочь при опознании.

По словам председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтора поправок Василия Пискарева, согласно сведениям правоохранительных органов, на 1 января минувшего года, в работе находится 12 тыс. дел по неопознанным трупам; в розыске — 28 тыс. лиц, пропавших без вести, из них — 960 несовершеннолетних. Известна судьба только примерно 27 % из пропавших граждан.

Ранее редакция сообщала, что «Визирь» помогает искать преступников и без вести пропавших в Новосибирске.