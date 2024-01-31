«Если ему там башку не разобьют»: глава союза отцов отправил Оргию Праведников выступать перед ВСУ

В Новосибирске отменили концерт популярной рок-группы «Оргия Праведников», который должен был состояться 6 февраля в клубе «Уzдечка». Причиной стала реакция общественников, узнавших о том, что коллектив Сергея Калугина финансирует ВСУ.
— Артист опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в «ВКонтакте».
Автор поста связывает угрозы в адрес Калугина с его высказываниями против СВО и возможным финансированием украинских военных.
Глава новосибирского отделения Союза отцов Сергей Майоров поддержал отмену выступления «Оргии Праведников» в сибирской столице.
— Таким подонкам здесь не место. Пускай выступает перед теми, кого поддерживает и финансирует. Если, конечно, ему там башку не разобьют, — заявил журналисту Atas.Info новосибирский общественник.
Ранее редакция сообщала о том, что в феврале в одном из клубов Новосибирска собираются провести голую вечеринку по концепции, схожей с тусовкой блогера Насти Ивлеевой в «Мутаборе».
Фото: с официальной страницы «Оргии Правды» в ВКонтакте.
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