«Если ему там башку не разобьют»: глава союза отцов отправил Оргию Праведников выступать перед ВСУ

В Новосибирске отменили концерт популярной рок-группы «Оргия Праведников», который должен был состояться 6 февраля в клубе «Уzдечка». Причиной стала реакция общественников, узнавших о том, что коллектив Сергея Калугина финансирует ВСУ.

— Артист опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов, — говорится в сообщении на официальной странице клуба в «ВКонтакте».

Автор поста связывает угрозы в адрес Калугина с его высказываниями против СВО и возможным финансированием украинских военных.

Глава новосибирского отделения Союза отцов Сергей Майоров поддержал отмену выступления «Оргии Праведников» в сибирской столице.

— Таким подонкам здесь не место. Пускай выступает перед теми, кого поддерживает и финансирует. Если, конечно, ему там башку не разобьют, — заявил журналисту Atas.Info новосибирский общественник.

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале в одном из клубов Новосибирска собираются провести голую вечеринку по концепции, схожей с тусовкой блогера Насти Ивлеевой в «Мутаборе».