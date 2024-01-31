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ГБР утеплили уснувшего в снегу хулигана и вызвали ему скорую в Новосибирске

  • 31/01/2024, 15:24
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ГБР утеплили уснувшего в снегу хулигана и вызвали ему скорую в Новосибирске
Перед сном сибиряк дебоширил в магазине.

В Новосибирске бойцы ГБР задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в одном в магазине на Комсомольском проспекте.

После задержания обессиливший и едва стоявший на ногах хулиган вышел на улицу, упал в снег и уснул.

—  Для него гвардейцы сначала подстелили на снег снятые с себя бушлаты, а затем вызвали скорую помощь, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Прибывшие на место медики забрали изможденного алкоголем сибиряка и доставили в больницу для оказания помощи.

Ранее редакция сообщала о том, как компания мужчин попала в больницу после избиения бойцами ГБР возле одной из кальянных Новосибирска. 

Фото: пресс-служба агентства безопасности «Гвардия»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : хулиган ГБР


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