ГБР утеплили уснувшего в снегу хулигана и вызвали ему скорую в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в одном в магазине на Комсомольском проспекте.
После задержания обессиливший и едва стоявший на ногах хулиган вышел на улицу, упал в снег и уснул.
— Для него гвардейцы сначала подстелили на снег снятые с себя бушлаты, а затем вызвали скорую помощь, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Прибывшие на место медики забрали изможденного алкоголем сибиряка и доставили в больницу для оказания помощи.
Ранее редакция сообщала о том, как компания мужчин попала в больницу после избиения бойцами ГБР возле одной из кальянных Новосибирска.
Фото: пресс-служба агентства безопасности «Гвардия»
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