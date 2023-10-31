«Визирь» помогает искать преступников и без вести пропавших в Новосибирске

В Новосибирске установлено более 300 камер, подключенных к биометрической системе «Визирь». Они установлены на объектах транспортной инфраструктуры и местах массового скопления людей (стадионы, вокзалы, аэропорт и прочие). Об этом сообщил директор направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев на форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирске. По его словам система с помощью искусственного интеллекта умеет распознавать лица внесённых в базу данных граждан: просматривает поток людей, выделяет и распознает лицо, даже если оно закрыто маской, оповещает оператора системы и хранит информацию в базе. По словам Андрея Хрулева, система применяется для автоматизации работы правоохранительных органов, розыска преступников и поиск без вести пропавших, а также создания специальных защищенных сегментов в рамках программы «Безопасный город».

— Инновационность системы состоит в том, что мы автоматизируем те видеопотоки, которые накапливаются в рамках городских систем видеонаблюдения. Количество видеокамер растет экспоненциально, и обрабатывать информацию с видеопотоков в ручном режиме невозможно. А если мы говорим о работе правоохранительных органов, то невозможно просматривать сотни и тысячи камер, держать в голове сотни фотографий преступников и пытаться их визуально сопоставлять, — говорит он.

По словам Андрея Хрулева, именно эту задачу берет на себя искусственный интеллект. Он не только выявляет в режиме реального времени появление человека, но и анализирует информацию. Например, выявляет взаимосвязи между группами лиц, которые могут представлять интерес для сотрудников полиции.

Эксперт признает, что биометрические алгоритмы являются вероятностными, поэтому ошибки возможны. Они могут быть двух типов: система может не узнать человека (то есть, пропустить преступника) либо спутать законопослушного человека с преступником (то есть, дать ложную тревогу).

— При настройке подобных систем основной упор делается на то, чтобы ни в коем случае не перепутать человека. Поэтому ошибка второго рода минимизируется так, чтобы ее практически полностью исключить. Что касается первой ошибки. Да, возможен пропуск по первой камере, за счет повторной идентификации, полиция решает свои задачи, — констатирует Андрей Хрулев.

При этом, он подчеркивает безопасность системы.

— Биометрические данные согласно федеральному закону №152 ФЗ — являются персональными данными, а поскольку мы работаем с базами данных правоохранительных органов, они реально еще имеют и определенный гриф. Утечки этих данных просто недопустимы. У нас персональные данные никогда не хранятся вместе с математическими моделями вместе. В контуре городской системы видеонаблюдения находятся исключительно абстрактные данные и никаких фотографий, никаких персональных данных людей. Даже, если вдруг такая информация будет похищена, то там не содержится ничего такого, что каким-то образом могло бы указать на конкретного человека, — говорит Андрей Хрулев.

По его словам, система «Визирь» используется в 20 городах России.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе (ЕБС).