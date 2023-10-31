Рекламодателям

«Визирь» помогает искать преступников и без вести пропавших в Новосибирске

  • 31/10/2023, 16:55
Автор:
«Визирь» помогает искать преступников в Новосибирске
На форуме «ПРОФ-IT» рассказали, как биометрическая система с помощью искусственного интеллекта помогает искать людей.

В Новосибирске установлено более 300 камер, подключенных к биометрической системе «Визирь». Они установлены на объектах транспортной инфраструктуры и местах массового скопления людей (стадионы, вокзалы, аэропорт и прочие). Об этом сообщил директор направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев на форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирске.  По его словам система с помощью искусственного интеллекта умеет распознавать лица внесённых в базу данных граждан: просматривает поток людей, выделяет и распознает лицо, даже если оно закрыто маской, оповещает оператора системы и хранит информацию в базе. По словам Андрея Хрулева, система применяется для автоматизации работы правоохранительных органов, розыска преступников и поиск без вести пропавших, а также создания специальных защищенных сегментов в рамках программы «Безопасный город».

— Инновационность системы состоит в том, что мы автоматизируем те видеопотоки, которые накапливаются в рамках городских систем видеонаблюдения. Количество видеокамер растет экспоненциально, и обрабатывать информацию с видеопотоков в ручном режиме невозможно. А если мы говорим о работе правоохранительных органов, то невозможно просматривать сотни и тысячи камер, держать в голове сотни фотографий преступников и пытаться их визуально сопоставлять, — говорит он.

Муниципальные аптеки Новосибирска запустили расчет по биометрии

Муниципальные аптеки Новосибирска запустили расчет по биометрии

По словам Андрея Хрулева, именно эту задачу берет на себя искусственный интеллект. Он не только выявляет в режиме реального времени появление человека, но и анализирует информацию. Например, выявляет взаимосвязи между группами лиц, которые могут представлять интерес для сотрудников полиции.

Эксперт признает, что биометрические алгоритмы являются вероятностными, поэтому ошибки возможны. Они могут быть двух типов: система может не узнать человека (то есть, пропустить преступника) либо спутать законопослушного человека с преступником (то есть, дать ложную тревогу).

— При настройке подобных систем основной упор делается на то, чтобы ни в коем случае не перепутать человека. Поэтому ошибка второго рода минимизируется так, чтобы ее практически полностью исключить. Что касается первой ошибки. Да, возможен пропуск по первой камере, за счет повторной идентификации, полиция решает свои задачи, — констатирует Андрей Хрулев.

При этом, он подчеркивает безопасность системы.

— Биометрические данные согласно федеральному закону №152 ФЗ — являются персональными данными, а поскольку мы работаем с базами данных правоохранительных органов, они реально еще имеют и определенный гриф. Утечки этих данных просто недопустимы. У нас персональные данные никогда не хранятся вместе с математическими моделями вместе. В контуре городской системы видеонаблюдения находятся исключительно абстрактные данные и никаких фотографий, никаких персональных данных людей. Даже, если вдруг такая информация будет похищена, то там не содержится ничего такого, что каким-то образом могло бы указать на конкретного человека, — говорит Андрей Хрулев.

По его словам, система «Визирь» используется в 20 городах России.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября обработка биометрических персональных данных возможна только в Единой биометрической системе (ЕБС). 

Фото из презентации Андрея Хрулева на форуме «ПРОФ-IT»

806

Рубрики : Право&Порядок Технологии

Регионы: Новосибирская область

Теги : система Визирь ПРОФ-IT биометрия


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRKzЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxR2JЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRQUGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpx5meЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxQsTЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Новый вид выплат для участников СВО разработан в Новосибирской области
30/10/23 15:47
Губернатор поддержал инициативу по увековечиванию в Новосибирской области памяти павших в СВО воинов
19/10/23 11:03
Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56

Музей Солнца в Новосибирске

Единственный в мире Музей Солнца работает в новой локации — неподалеку от площади Калинина уже второй год. Создан необычный музей трудами и финансовой поддержкой предпринимателей и филантропов Ириной и Светозаром Дарневыми.
Читать далее >>

Паспорт готовности к зиме Новосибирск еще не получил

Ростехнадзор нашел 165 замечаний.
Читать далее >>

Предложение по аренде квартир резко сократилось в Новосибирске

При этом сама аренда подорожала на 25% в месяц.
Читать далее >>

Новое модное пространство обуви появилось в Новосибирске

В октябре на 2-м этаже ТРЦ «Аура» заработало новое модное пространство обуви и аксессуаров бренда Monro.
Читать далее >>

Количество поездок на электросамокатах выросло на 83% в Новосибирске

В этом году сезон самокатов закончен.
Читать далее >>

На улице Мира в Новосибирске построят апарт-отель

Разрешение на его строительство выдал муниципалитет.
Читать далее >>

Аппарат новосибирского бизнес-омбудсмена принял участие в парламентских слушаниях Государственной Думы

В стратегии развития малого бизнеса учтут мнение регионов ― этому вопросу были посвящены федеральные парламентские слушания.
Читать далее >>

Осторожно, злая собака: отсутствие таблички станет поводом для штрафа в Новосибирске

Штраф предусмотрен и в том случае, если количество домашних животных в квартире превышает допустимое значение.
Читать далее >>

Владимир Лаптев досрочно лишился депутатского мандата

За это решение проголосовали 55 депутатов.
Читать далее >>

Команда силовиков прилетела в Новосибирск

Визит может быть связан с крышеванием бизнеса по организации незаконных азартных игр.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: В зоне риска приватизации ― предприятия с одним-тремя собственниками

А также чиновники, организовавшие свой бизнес через связанных лиц. Доказать наличие средств на такую покупку и законный источник их получения, спустя десятилетия, как правило, очень сложно.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Похудевшей маме 10 детей придется менять права: ее не узнали гаишники в Новосибирске
31/10/23 18:04
Общество
Целый пакет вешенок насобирала в снежном лесу жительница Новосибирска
31/10/23 17:00
Общество
«Визирь» помогает искать преступников и без вести пропавших в Новосибирске
31/10/23 16:55
Право&Порядок Технологии
В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Евгений Репетин
31/10/23 16:10
Общество
Туристы залезли в берлогу к новосибирскому медведю, чтобы сделать селфи (видео)
31/10/23 16:08
Туризм
В зоне СВО погиб мастер спорта по самбо Сергей Вяткин из Новосибирской области
31/10/23 15:14
Общество
Спасатели вытащили двух собак из ямы с ледяной водой в Новосибирске
31/10/23 15:13
Общество
Пьяного пассажира рейса Новосибирск-Владивосток сняли с самолета за дебош
31/10/23 15:11
Общество
Страховщики добиваются доступа к камерам фото- и видеофиксации в Новосибирске
31/10/23 15:09
Право&Порядок Страхование Транспорт
Пациента с донорским сердцем вылечили от рака в Центре Мешалкина в Новосибирске
31/10/23 15:09
Медицина
Губернатор Новосибирской области вошел в топ-15 рейтинга глав регионов
31/10/23 13:51
Общество
Повышение тарифов на капремонт не привело к росту самих ремонтов в Новосибирске
31/10/23 13:46
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирские компании поделились практиками креативности
31/10/23 13:40
ПроБизнес
Создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин скончался в Новосибирске
31/10/23 13:24
Общество
Дополнительный рейс поезда Томск-Новосибирск запустят в праздничные дни
31/10/23 13:01
Общество
Пациента психбольницы, напавшего на медсестру, арестовали в Новосибирске
31/10/23 12:26
Право&Порядок
«Новосиб, пока»: в Новосибирске прошел концерт Павла Воли
31/10/23 12:13
Общество
Первая концессия по строительству комплекса по переработке ТКО подписана в Новосибирске
31/10/23 12:11
Бизнес Власть
«А я по шпалам»: стали известны подробности задержания пациента, сбежавшего из психбольницы в Новосибирске
31/10/23 11:59
Происшествия
Быстрее и дешевле могут добраться жители Венгеровского района до Новосибирска
31/10/23 11:16
Общество
Популярное
Как сэкономить на бензине зимой
31/10/23 15:10
Эксперт предупредил о повышении цен на аренду жилья
31/10/23 11:52
Лунный календарь цветовода на ноябрь 2023
31/10/23 10:11
Астрологи предсказали трем знакам страстный и азартный роман с 1 по 5 ноября
30/10/23 15:36
В школах запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков
30/10/23 12:11
В Минздраве предложили новые правила приема пациентов в поликлинике
30/10/23 9:39
Новости компаний
ВТБ запустил СБП-переводы на устройствах с Алисой от Яндекса
31/10/23 17:51
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»
31/10/23 17:00
СберНПФ выяснил, как работники разных поколений откладывают на корпоративную пенсию
31/10/23 12:30
АО «РЭС» завершило строительство подстанции в Искитиме
31/10/23 12:06
«Привилегия» ВТБ стала лауреатом премии Frank Award 2023
31/10/23 11:40
Как оформить справку по кредитному договору бесплатно
30/10/23 17:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска