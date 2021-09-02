Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Проект She’s Mercedes компания Mercedes-Benz запустила шесть лет назад в 2015 году. Сегодня он работает как в режиме онлайн, так и в офлайне — в формате встреч и общения «вживую». Представители автомобильного бренда уверены, что мероприятия, собирающие женщин под «зонтиком» She’s Mercedes, помогают им в разных сферах жизни. Здесь они могут найти партнеров по бизнесу, наставников, чтобы прокачать собственные навыки и компетенции, профессиональных консультантов по тем или иным вопросам, интересных собеседников и даже новых друзей, с общими увлечениями.

У каждой успешной женщины путь к новым достижениям свой. Но всех их объединяет стремление к постоянному развитию, желание расти, идти вперед, помогать в достижении желаемого тем, кто рядом. Августовская встреча в салоне официального дилера Mercedes-Benz компании «СТС-автомобили» была посвящена здоровому образу жизни, правильному питанию и основам создания программы для самостоятельных тренировок. Ведущей выступила известный новосибирский фитнес-тренер Дарья Мануйленкова.

Дарья Мануйленкова родилась в Новосибирске в 1983 году. Имеет квалификацию мастера спорта России. Является чемпионкой мира, абсолютной чемпионкой России по бодифитнесу. В настоящее время работает в Центре высшего спортивного мастерства, в задачи которого входит пропаганда занятий спортом и здорового образа жизни. Дарья Мануйленкова родилась в Новосибирске в 1983 году. Имеет квалификацию мастера спорта России. Является чемпионкой мира, абсолютной чемпионкой России по бодифитнесу. В настоящее время работает в Центре высшего спортивного мастерства, в задачи которого входит пропаганда занятий спортом и здорового образа жизни.

В рамках клубной встречи She’s Mercedes Дарья объяснила автоледи, чем отличается бодифитнес от женского бодибилдинга. Основное отличие — в мышечной массе. Для бодифитнеса важна подача мышц, а не их объем, важна женственность. Спортсменки выходят на сцену на каблуках. Процесс соревнований — это демонстрация небольших мускулов и красоты тела. При этом Дарья особо подчеркнула, что любой спорт — не про здоровый образ жизни. Результат в спорте достигается за счет тренировок, диет и многих ограничений. В обычной жизни нужны совершенно иные подходы.

— Все, чем мы занимаемся в обычной жизни, в том числе и то, что мы делаем на тренировке, должно согласовываться с нашим организмом. За счет своих рецепторов он сам определит, что ему необходимо для того, чтобы чувствовать себя здоровым. Кроме красивого тела в жизни важны и другие вещи: важно быть с собой в ладу не только физически, но и эмоционально, — уверена Дарья Мануйленкова.

Гармония должна быть и в сфере питания. Нельзя бездумно следовать диетам, тем или иным программам питания. Они, как правило, рассчитаны на среднего абстрактного человека. Но все люди разные, у них разные потребности. Причем эти потребности меняются в зависимости от возраста, образа жизни, от того, есть ли у человека двигательная активность или нет, и множества других факторов.

— Многие дамы отказываются от сладкого, как от однозначно вредного питания. Но это не так. Организму нужна энергия, он ее получает из глюкозы, а она — результат разложения сахаров. Сахара содержатся практические во всех продуктах питания в том или ином объеме. Они нужны организму. Даже спортсменам в качестве эмоционального стимула разрешено сладкое. Главное — потом на тренировке отработать полученные калории. Важен баланс, — объяснила Дарья Мануйленкова подходы к здоровому питанию.

Важным фактором для здорового образа жизни, по ее мнению, также является сон. Если человек не высыпается, очень скоро недосып будет заметен на его лице. Дело в том, что ночью организм работает на восстановление — и его нельзя лишать этой возможности. Сон должен быть обязательно достаточным по времени и желательно в ночное время. Люди изначально заряжены на ночной сон, хотя сейчас этому препятствует график работы и разнообразные активности.

На вопрос про спортивное питание и его пользу эксперт ответила, что главная функция спортивного питания — дополнительное обогащение рациона необходимыми организму веществами, причем в период тренировок. Но нужно понимать, что эти дозировки рассчитаны на мифического среднего человека и если кто-то включает спортивное питание в свой рацион, то это необходимо учитывать, адаптировать его конкретно под себя.

Дарья Мануйленкова также показала участникам мастер-класса несколько простых упражнений, объяснила, почему нельзя получить нужный эффект, если просто помахать руками с гантелями, и как нужно подходить к тренировке мышц, которые расположены у человека на спине и тыльной части ног. Их обычно не видно, поэтому чаще всего эти зоны остаются вне внимания людей, занимающихся фитнесом для себя.

— Для любой мышцы важно не только накачать ее, но и сохранить объем в дальнейшем. А для этого есть определенные приемы, о которых может рассказать профессиональный тренер, но могут не знать те, кто подает себя как тренера в различных видео-уроках, — уточнила спортсменка.

После мастер-класса для участниц мероприятия был организован тест-драйв автомобилей Mercedes.

Всем женщинам были вручены подарки от партнеров мероприятия: продукты для здоровья от санаториев «Доволенский» и «Краснозерский», спортивное питание от магазина «Культлаб». Для создания образов в Instagram и других соцсетей была организована фотозона и работа профессионального фотографа.

Участницы положительно оценили уроки Дарьи Мануйленковой, отметив, что они подходят всем женщинам и своей доступностью стимулируют их на занятия физкультурой и спортом для удовольствия и самосовершенствования.