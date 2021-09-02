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ВТБ планирует запустить рефинансирование ипотеки без визита в банк

  • 02/09/2021, 15:00
До конца года ВТБ намерен разработать и запустить механизм полностью цифрового рефинансирования ипотеки, заявил в рамках ВЭФ-2021 зампред банка Анатолий Печатников.

Новости компанийНа данный момент ВТБ первым на рынке минимизировал необходимость визита в отделение до одного раза – соответствующие договоренности достигнуты на форуме с Росреестром.

Заемщикам, которые хотят перевести свою ипотеку из другого банка, теперь достаточно оформить заявку на новый кредит на сайте ВТБ и сразу планировать сделку в отделении. Там клиенту выпустят электронную подпись для оформления всех документов и регистрации залога в Росреестре. Сервис доступен во всех регионах присутствия банка.

«ВТБ является лидером рынка рефинансирования в России и всегда готов предложить новым заемщикам первоклассные условия для перевода их ипотечных кредитов в наш банк. Зачастую стоп-фактором при планировании таких сделок является их сложность, связанная со сбором документов и многократными поездками в офис. Наша задача – упростить этот процесс, поэтому совместно с Росреестром мы первыми в стране теперь будем проводим его всего за один визит в банк, а уже до конца года хотим сделать полностью цифровым. Совсем скоро рефинансирование ипотеки в России будет не сложнее оформления кредитной карты», — подчеркнул Анатолий Печатников.

«Приоритет работы Росреестра — повышение качества предоставления услуг для людей. Благодаря механизму по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 50%, что в 5 раз выше показателя на начало 2020 года. До конца года планируем довести этот показатель до 60%. Благодаря взаимодействию с банком ВТБ мы предоставили гражданам новый инструмент по рефинансированию ипотечных кредитов. Это обеспечит удобство и технологичность в ходе совершения таких операций и позитивно скажется на обороте рынка недвижимости в стране», — сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова

Получив одобрение на новую ипотеку, клиент должен будет обратиться в банк, кредит которого он рефинансирует, для снятия обременение с объекта залога. После этого сотрудник ВТБ сам направит документы на регистрацию в Росреестр, и заемщик получит электронный пакет всех документов.

Сегодня рефинансирование занимает треть от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ. За восемь месяцев этого года более 67 тысяч заемщиков других банков снизили ставку после перевода своих кредитов в ВТБ. Объем сделок составил почти 150 млрд рублей.

В ВТБ (ПАО) рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно по ставке 8,6%. В рамках госпрограммы поддержки семей с одним ребенком она составляет от 5%.

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Регионы: Россия

Теги : Экономика ипотека ВЭФ ВТБ банки


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