Накаляется интрига на довыборах в горсовет Новосибирска

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Новосибирской области выдвинуло по одномандатному избирательному округу № 40 генерального директора ООО «ИНТЕКС Групп» Дмитрия Грищенко (депутат Совета депутатов города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области седьмого созыва), по округу №49 — директора ООО «Азимут» Александра Баева.

«Единая Россия» также определила кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска, хотя официальной информации о выдвижении на сайте облизбиркома пока нет. Известно, что по одномандатному избирательному округу № 40 победу в предварительном голосовании одержала депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анастасия Андронова, по одномандатному избирательному округу № 49 — заместитель руководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский.

Ранее своих кандидатов на довыборы выдвинуло Новосибирское областное отделение партии «Коммунисты России». О своих кандидатах заявили КПРФ, партия «Новые люди» и ЛДПР. В качестве самовыдвиженцев выдвинулись Андрей Везнер, Дмитрий Дамаев, Александр Емельянов, Михаил Рязанцев, Екатерина Терещенко, Александр Толкачев и Евгений Шамро. По официальным данным Новосибирского облизбиркома, на 23 октября выдвинуты 13 кандидатов (семь из них по округу №49 и шесть — по округу №40).

Дополнительные выборы по 40-му и 49-му избирательным округам состоятся 17 декабря 2023 года. Места стали вакантными после того, как 28 июня 2023 года горсовет лишил мандатов депутатов Сергея Бойко* (*в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и Хельгу Пирогову. До проведения дополнительных выборов обязанности депутата на округе Сергея Бойко* (№ 49) передали Сергею Бондаренко (округ № 50, «Единая Россия»), на округе Хельги Пироговой – Андрею Любавскому (округ № 43, КПРФ).

Ранее редакция сообщала, что эксперты высказывают мнение о том, что на довыборах в горсовет Новосибирска «может и рвануть».