Стрелявшего на мосту блогера арестовали в Новосибирске

20 октября стало известно, что в Новосибирске был задержан скандальный видеоблогер Богдан Киселев. Накануне парень за рулем автомобиля стрелял в воздух во время движения по Октябрьскому мосту. Видеозапись Киселев опубликовал в своем Телеграм-канале. Такими подвигами заинтересовались полицейские.

― Богдана задержали и поместили в ИВС. На него возбудили уголовное дело за хулиганство, ― сообщили друзья блогера.

Вечером прокуратура Новосибирской области сообщила, что для подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 декабря 2023 года.

― Ему также запрещено общение с лицами, проходящими по уголовному делу, за исключением защитника и близких родственников, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи и других экстренных служб, общения с контролирующим органом и следователем, ― добавили в прокуратуре.

Ранее, Богдан Киселев прославился в интернете своими необдуманными поступками. Сибиряк ради хайпа прыгал под колеса поливальной машины. ГИБДД выписывали ему штраф в размере 1 тысячи рублей.